"Огонь охватил крышу": в Киеве загорелось историческое здание (фото, видео)

Местные жители делятся кадрами в социальных сетях. На них можно увидеть дым, а также работу пожарных, которые тушат огонь.

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Вечером 3 августа в Киеве произошел пожар. Загорелось здание по улице Волошская, 5. Об этом сообщили в ГСЧС "24 каналу".

Сообщается, что вызов поступил примерно в 19:24. По предварительным данным, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Как рассказала спикер ГСЧС, загорелось отселенное здание, в нем никто не проживает.

Журналисты отметили, что на месте задействовано около 5 единиц специальной техники ГСЧС и 25 пожарных.

Депутат Киевского совета Ксения Семенова у себя в Telegram сообщила, что пожарная машина ехала к месту около 20 минут. Еще на протяжении 20 минут пожарные искали гидрант.

"Волошская 5. Достопримечательность. 1833 год. Пожарная ехала 20 минут. Еще 20 минут искала гидрант. Через 40 минут огонь охватил крышу", — написала она.

Отметим, что ранее местные Telegram-каналы писали, что якобы загорелась Американская библиотека Киево-Могилянской академии (НаУКМА), однако эта информация не подтвердилась. Стоит отметить, что здание библиотеки действительно находится недалеко — по адресу Волошская 8/5.

Также местные жители делятся кадрами в социальных сетях. На них можно увидеть дым, а также работу пожарных, которые тушат огонь.

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Как написал у себя в Facebook общественный деятель и соучредитель охраны "Кирпич" Дмитрий Перов, здание подожгли. Он заявил, что речь идет о доме Дегтярева, который был построен в 1833-1835 годах.

"На Подоле горит дом Дегтярева 1833-1835 гг. На ул. Волошской, 5б Объект культурного наследия имеет статус вновь обнаруженной памятки. Последний известный владелец – бабушка с неподконтрольной Украине территории, Сухотерина Валентина Павловна", — отметил он.

По его словам, это уже третий поджог здания. Ранее оно горело в 2018 и 2020 годах. Затем Департамент охраны культурного наследия КГГА выдал предписание на приведение здания в надлежащее состояние. Однако оно не было исполнено.

"Теперь памятка снова пылает. Итак, согласно ст. 21 ЗУ "Об охране культурного наследия" есть все подставить для его обращения в государственную собственность", — написал Перов.

Также сообщалось, что китайский электрокроссовер сгорел дотла после ДТП. По предварительной информации, женщина ехала за рулем электрокроссовера со скоростью 174 км/ч перед столкновением. Пока полиция и компания Nio не сделали официального заявления.