"Вогонь охопив дах": у Києві загорілася історична будівля (фото, відео)

Місцеві жителі діляться кадрами в соціальних мережах. На них можна побачити дим, а також роботу пожежників, які гасять вогонь.

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Увечері 3 серпня в Києві сталася пожежа. Загорілася будівля на вулиці Волоська, 5. Про це повідомили в ДСНС"24 каналу".

Повідомляється, що виклик надійшов приблизно о 19:24. За попередніми даними, площа пожежі становить 100 квадратних метрів. Як розповіла речниця ДСНС, загорілася відселена будівля, у ній ніхто не проживає.

Журналісти зазначили, що на місці задіяно близько 5 одиниць спеціальної техніки ДСНС і 25 пожежників.

Депутат Київської ради Ксенія Семенова у себе в Telegram повідомила, що пожежна машина їхала до місця близько 20 хвилин. Ще протягом 20 хвилин пожежники шукали гідрант.

"Волоська 5. Пам'ятка. 1833 рік. Пожежна їхала 20 хвилин. Ще 20 хвилин шукала гідрант. Через 40 хвилин вогонь охопив дах", — написала вона.

Зазначимо, що раніше місцеві Telegram-канали писали, що нібито загорілася Американська бібліотека Києво-Могилянської академії (НаУКМА), однак ця інформація не підтвердилася. Варто зазначити, що будівля бібліотеки дійсно розташована недалеко — за адресою Волоська 8/5.

Також місцеві жителі діляться кадрами в соціальних мережах. На них можна побачити дим, а також роботу пожежників, які гасять вогонь.

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Як написав у себе у Facebook громадський діяч і співзасновник охорони "Цегла" Дмитро Перов, будівлю підпалили. Він заявив, що йдеться про будинок Дегтярьова, який був побудований у 1833-1835 роках.

"На Подолі горить будинок Дегтярьова 1833-1835 рр. На вул. Волоській, 5б Об'єкт культурної спадщини має статус нововиявленої пам'ятки. Останній відомий власник — бабуся з непідконтрольної Україні території, Сухотеріна Валентина Павлівна", — зазначив він.

За його словами, це вже третій підпал будівлі. Раніше вона горіла у 2018 і 2020 роках. Потім Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис на приведення будівлі в належний стан. Однак його не було виконано.

"Тепер пам'ятка знову палає. Отже, згідно зі ст. 21 ЗУ "Про охорону культурної спадщини" є всі підстави для її звернення в державну власність", — написав Перов.

Також повідомлялося, що китайський електрокросовер згорів дотла після ДТП. За попередньою інформацією, жінка їхала за кермом електрокросовера зі швидкістю 174 км/год перед зіткненням. Поки що поліція і компанія Nio не зробили офіційної заяви.