Избиение в ТЦК на Львовщине: у военкома нашли подозрительных активов на 4,4 млн, — НАПК

Военком пояснил, что недвижимое имущество было приобретено путем сбережений семьи, заработной платы членов семьи, а также подарка от матери в размере 42 тысяч долларов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) во время проведения мониторинга образа жизни выявило признаки приобретения необоснованных активов у начальника Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки на более 4,4 миллиона гривен. Об этом 22 сентября сообщает НАПК.

Установлено, что декларант и его жена в течение 2020-2022 годов приобрели ряд объектов недвижимого имущества.

По словам сотрудников НАПК, военком объяснил, что недвижимое имущество было приобретено "путем сбережений семьи за предыдущий период, заработной платы членов семьи, а также подарка от матери в размере $42 тысячи".

Однако, анализируя доходы декларанта и расходы семьи за последние годы, агентство установило, что начальник Самборского районного ТЦК не имел возможности приобрести имущество законным способом. Разница между стоимостью недвижимости и официальными доходами семьи составляет более 4,4 миллиона гривен.

Материалы по военкома передали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованным и взыскании их в доход государства.

Подробности избиения мужчины в ТЦК Самбора

19 сентября в сети начали распространять ролики, на которых можно было увидеть задержанного мужчину, а рядом с ним мужчина в форме угрожал оружием. Происходило это, как оказалось, в ТЦК города Самбор. В тот же день в ГБР сообщили об открытии уголовного производства по данному факту.

"Как установило следствие, заместитель начальника одного из отделов Самборского РТЦК и СП, а также военнослужащий-водитель этого отдела более недели удерживали в помещении центра двух мужчин, пытаясь заставить их "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации", — говорится в сообщении.

Сотрудников ТЦК сразу же отстранили от работы и сообщили им о подозрении по делу незаконного удержания граждан и пытках.

Напомним, 21 сентября сообщалось, что ветераны АТО рассказали о поведении задержанных в ТЦК Самбора. Как оказалось, военнослужащий, который угрожал мужчине в военкомате на Львовщине, недавно был на передовой и имел контузию. Соответственно, был не совсем стабилен эмоционально.