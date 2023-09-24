Получил перелом и ожоги глаз: на Днепропетровщине подростки поиздевались над сверстником

Группа подростков 13-16 лет издевалась над парнем 13 лет. Его били, травили и заливали лицо перцовым газом из баллончика.

В Кривом Роге группа подростков поиздевалась над парнем. В результате буллинга он попал в больницу. Об этом в соцсети сообщила работница Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Людмила Яблокова.

Инцидент произошел несколько дней назад. К медикам поступил вызов к подростку с травмой глаз. Бригада скорой оперативно выехала на место происшествия.

"Уже на месте происшествия выяснилось, что группа подростков 13-16 лет издевалась над парнем 13 лет. Его били, травили и еще и запшикали в глаза перцовый газ из баллончика. Следствием таких "развлечений" у ребенка диагностирован закрытый перелом костей носа, химический ожог глаз, многочисленные ссадины лица и шеи", — сообщила Людмила Яблокова.

Отмечается, что после оказанной помощи пострадавшего подростка госпитализировали в травматологическое отделение детской больницы.

Напомним, что в Чехии дети устроили девочке из Украины травлю и плюнули ей в лицо. К девушке пристали с вопросом, русская ли она, а после того, как она ответила, что украинка — полились оскорбления в ее адрес.

В Киевской области правоохранители задержали группу подростков, которых подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки . Трое девушек в возрасте от 14-17 лет сначала били и унижали потерпевшую, а затем держали ее пока их 16-летний знакомый ее насиловал.