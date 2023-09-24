Нагрянут и разбегутся: украинские полярники показали "визитеров" станции "Академик Вернадский" (фото)

Сначала пришло полсотни пингвинов, дальше их стало около 800, потом они разбрелись и сейчас их снова меньше сотни.

Украинские полярники, которые находятся на арктической станции "Академик Вернадский" показали пингвинов, которые в последнее время делают набеги в этот район, а потом большая часть из зих куда-то исчезает. Об этом пишет пресс-служба Национального антарктического научного центра.

По словам полярников, в первой половине сентября пингвины начали активно возвращаться на остров Галиндез, где расположена станция. Буквально за несколько дней их количество выросло от 50 до 600. Больше всего птиц было в начале этой недели — около 800. Но сейчас их количество снова существенно уменьшилось, ориентировочно до 50.

Пингвины Фото: Национальный антарктический научный центр

Биологи предполагают, что часть из пингвинов могла разойтись по окрестностям, а возле "Вернадского" остались те птицы, которые хотят здесь гнездиться.

"Впоследствии должны подойти и остальные местные гнездовой популяции. Но пока это — теория, которая требует основательной проверки", — говорится в сообщении.

Пингвины Фото: Национальный антарктический научный центр

Украинские ученые продолжат следить за миграциями пингвинов, ведь именно их поведение показывает, какие изменения климата происходят в антарктическом регионе.

Напомним, что уже к 2100 году императорские пингвины могут исчезнуть с лица Земли. Исследователи опасаются, что из-за потери морского льда Антарктиды эти животные оказались на грани вымирания.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде заметили редкого пингвина. Птица имеет такой вид, будто часть его перьев внезапно потеряла свою черную окраску.