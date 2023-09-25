Причастен отец подруги: стали известны подробности убийства 16-летней девушки в Пятихатках

Убийцу искали три недели, правоохранители проверили на причастность к преступлению шесть сотен человек. Задержали мужчину после результатов ряда экспертиз, в частности ДНК.

16-летнюю девушку в Пятихатках на Днепропетровщине убил и изнасиловал отец ее подруги. Об этом говорится на сайте телеканала "Днепр TV".

46-летний житель Пятихаток, которого задержали по подозрению в жестоком убийстве и изнасиловании 16-летней девушки, оказался ранее судимым отцом пятерых детей. Убитая девушка была подругой его дочери.

Во время обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили одежду, в которой он совершил убийство.

Подозреваемого правоохранители разыскивали в течение 3 недель. На причастность к преступлению проверили около 600 человек. Задержали мужчину после результатов ряда экспертиз, в частности ДНК.

Ему грозит пожизненное заключение.

Убийство девушки в Пятихатках

5 сентября в Пятихатках Днепропетровской области нашли мертвой 16-летнюю девушку. Она лежала в кустах. До этого в полицию обратилась мать девушки и сообщила, что потеряла с ней связь ночью 5 сентября. Тело ребенка с признаками изнасилования и насильственной смерти нашли через несколько часов возле одного из домов на улице Привокзальной.

Следствие установило, что вечером 4 сентября 2023 года на одной из улиц города ранее судимый мужчина начал преследовать 16-летнюю девушку, которая возвращалась домой. Он напал на нее сзади, когда убедился, что вокруг нет людей и силой затащил в кусты. После этого изнасиловал и задушил.

В настоящее время нападавший находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, что во время оккупации Херсона Россия освободила убийцу 11-летней Даши Лукьяненко. Николай Тарасов исчез во время российской оккупации и сейчас может находиться на подконтрольной Украине территории.

Ранее сообщалось, что в Британии приговорили к пожизненному заключению медсестру, которая убила 7 младенцев и пыталась убить еще шестерых.