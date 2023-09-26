"Есть исключения": врач назвала бесполезные препараты, которые назначают после антибиотиков

По словам медика Натальи Сливки, врачи в Украине назначают пациентам пробиотики после применения антибиотиков, однако недавние исследования показали, что после приема этих препаратов не наблюдалось никаких положительных изменений.

Врач разъяснила, что после курса антибиотиков не следует назначать пробиотики, так как они абсолютно бесполезны и не приносят пользы. Об этом написала директор одной из частных клиник Киева Наталья Сливка на своей Facebook-странице.

По ее словам, очень часто врачи в Украине назначают пациентам пробиотики после применения антибиотиков, ссылаясь на необходимость восстановления кишечной флоры.

Наталья Сливка отметила, что недавно был проведен масштабный метаанализ, который исследовал влияние приема пробиотиков в сочетании с антибиотиками.

В ходе исследования были сравнены две группы пациентов: одной назначали антибиотики и пробиотики, а другой только антибиотики. Результаты показали, что у пациентов, принимавших пробиотики, не наблюдалось никаких значительных положительных изменений в составе микробиома.

"Микрофлора восстанавливалась сама через несколько недель. Сама, без внешней помощи. Пробиотики не способны на постоянную колонизацию желудочно-кишечного тракта, они проходят транзитом по кишечнику, тем более, они не способны воспроизвести основу функциональности микробиоты и ее генофонда — микробиологические разнообразие", — отметила Сливка.

Врач подчеркнула, что этот процесс может быть достигнут только путем постоянного улучшения пищевых привычек в сторону более здорового питания.

Однако, есть исключения, когда применение пробиотиков может быть оправдано. Например, для пациентов с клостридиальной инфекцией, тем, кто страдает от диареи после приема антибиотиков и для групп с повышенным риском. Также существуют штаммы пробиотиков, успешно применяемые при химиотерапии, которые способствуют снижению токсических осложнений благодаря определенным ферментам.

Врач подчеркнула, что после приема антибиотиков наиболее важным является здоровое и сбалансированное питание, и другие лекарства не требуются.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение о расширении перечня лекарств, включенных в Национальный перечень основных лекарственных средств.

Также напомним, что в Украине запретили три медпрепарата после смерти ребенка и взрослого в больнице Днепра.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.