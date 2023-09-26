Скандал на оборонном заводе: НАБУ разоблачило миллиардную схему завладения государственными средствами
Сумма средств, которыми завладели подозреваемые, составляет 62 миллиона долларов США, или 1,32 миллиарда гривен по курсу НБУ на момент совершения преступления.
Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 26 сентября в сопровождении правоохранителей вручили подозрения экс-руководителям государственного предприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" — "Машпроект" и руководству частной компании-нерезидента по делу завладения государственными средствами в крупных размерах. Об этом сообщается на официальном сайте НАБУ.
Среди фигурантов дела — четыре бывших генеральных директора упомянутого госпредприятия и директор частной компании-нерезидента.
Как установило следствие, руководство государственного предприятия "НПКГ "Заря" — "Машпроект" разработало схему завладения средствами в значительных размерах, используя экспорт собственной продукции. Для этого привлекли компанию, у которой была регистрация нерезидента. Через ряд агентских соглашений эта компания должна была предоставлять услуги по поиску, проведению переговоров и заключению соответствующих внешнеэкономических контрактов.
"В результате в течение 2013-2018 годов на счета компании-нерезидента госпредприятие безосновательно перечислило 61,98 миллиона долларов США в качестве оплаты за мнимые агентские услуги. Причинение ГП убытков на эту сумму подтверждается заключением судебной экономической экспертизы. В дальнейшем средства легализовались путем их перевода на счета иностранных компаний, подконтрольных экс-руководителям ГП", — отмечается в сообщении НАБУ.
Кроме того, следователи НАБУ и САП, добывая доказательства противоправной деятельности фигурантов дела, направили запросы о международной правовой помощи в более 20 иностранных юрисдикций. Благодаря информации, полученной от индийских компетентных органов, удалось подтвердить факт фиктивности услуг, а данные от Швейцарии и Латвии позволили отследить "отмывание" незаконно полученных от госпредприятия средств в размере 795 тысяч долларов и более 222 тысяч евро.
Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Двум фигурантам — одному из экс-директоров ГП и директору частной компании-нерезидента — также инкриминируют ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.
Напомним, с начала полномасштабной войны НАБУ зарегистрировало 30 "оборонных" дел. В целом антикоррупционное бюро ведет 70 уголовных производств, касающихся оборонной сферы.
Кроме того, Фокус писал, что на поставки оружия Украине влияет коррупция в стране.
О предложении президента Украины Владимира Зеленского во время войны приравнять коррупцию к государственной измене в Фокусе рассуждает известный адвокат Ростислав Кравец.