В одном из районов Киева ввели карантин: что произошло (фото)

В зонах карантина действуют определенные запреты. Ограничения могут снять через 40 дней после выполнения всего комплекса заключительных ветеринарно-санитарных мероприятий.

В Голосеевском районе Киева зафиксировали вспышку африканской чумки свиней. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

"На территории КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа", зафиксирована вспышка африканской чумки свиней", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в результате этого на части территории Голосеевского района с 27 сентября установили карантин.

В частности, на территории "Конча-Заспы" обнаружили труп больной свиньи, что и стало эпизоотическим очагом африканской чумы свиней. Первой зоной определили зону защиты в радиусе трех километров от эпизоотического очага. Второй зоной является территория в радиусе до десяти километров от внешних границ зоны защиты.

Кроме этого, Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия утвердила план мероприятий по профилактике, недопущению распространения и ликвидации заболевания. Поэтому в зоне защиты запрещено на рынках торговать живыми свиньями и продуктами из них, кроме тех, что были получены на убойных и перерабатывающих предприятиях, которые имеют разрешение на эксплуатацию и при наличии сопроводительных ветеринарных документов. Также под запретом проведение выставок, ярмарок, базаров и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных, как исключение — транспортировка свиней на отведенные убойные пункты и мясокомбинаты. В зоне надзора также запрещено торговать на рынках живыми свиньями и продуктами из них.

Зона защиты Зона наблюдения

Также могут проводить подворные обходы в частном секторе, который вошел в карантинные зоны. Это нужно для того, чтобы выявить больных свиней и погибших животных.

Добавили, что карантин могут снять через 40 дней после выполнения всего комплекса заключительных ветеринарно-санитарных мероприятий.

Напомним, в июне часть города Бровард во Флориде попала под карантин. Это нужно было для того, чтобы уничтожить инвазивную гигантскую африканскую улитку эскарго, которая переносит паразитов. Жителям города запретили перевозить любые растительные материалы, в которых могут быть яйца мамонтовых моллюсков.