Обещала "связь" с мужем: на Прикарпатье "провидица" выманила у женщины 41 тысячу

Однажды украинка взяла трубку и услышала голос незнакомки, которая обещала помочь с поиском пропавшего без вести военного. Женщина согласилась, но скоро на связь перестала выходить и сама "ясновидящая".

Украинская псевдоясновидящая выманила у клиентки деньги и ювелирные украшения, пообещав найти ее любимого-военнослужащего. Деталями дела поделилась пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

29-летняя жительница Коломыйского района рассказала, что ей позвонила незнакомая женщина и представилась ясновидящей. Она заявила, что что-то знает о муже потерпевшей — военном, который не выходит на связь и считается пропавшим без вести.

Женщина поверила "провидице" и заказала у нее услуги по предсказанию будущего. В течение следующих двух недель аферистка выманивала у нее деньги. В общем клиентка перевела на счет незнакомки 41 тысячу гривен.

Более того, "ясновидящая" попросила клиентку отправить по почте ювелирные украшения, одежду и другие вещи. Она объяснила, что это нужно для проведения "ритуала".

Однако "связи" с пропавшим мужчиной пострадавшая так и не дождалась, ведь, получив деньги и посылку, аферистка перестала выходить на связь.

В полиции возбудили дело по статье о мошенничестве и начали расследование. Сейчас правоохранители разыскивают "провидицу".

Напомним, на Полтавщине мужчина покусал правоохранителя, который пытался его задержать. Позже он признал вину и заключил с пострадавшим соглашение о примирении. Суд назначил ему испытательный срок на год.

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