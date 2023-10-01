Похолодание и дожди: синоптики дали прогноз на 2 октября (карта)

С начала октября в Украине ожидается резкая смена погоды. После этого похолодания не стоит ожидать очередного потепления.

В понедельник, 2 октября, во многих регионах Украины пройдут дожди, а столбик термометра не поднимется выше отметки в +24 градуса. Такой прогноз на первый рабочий день октября дали синоптики Укргидрометцентра.

Украинцев в этот день ожидает погода с переменной облачностью. В стране на востоке и северо-востоке местами пройдет дождь. Ночью и утром в западных областях Украины ожидается туман.

В восточных регионах Украины столбик термометра ночью покажет +14…+8 градусов Цельсия, а днем температура поднимется к отметкам в +18…+23 градуса.

На юге страны ночью ожидается +16…+11 градусов, а днем воздух прогреется до +21…+23 градусов. Переменная облачность и без осадков.

В центральных областях ночью термометр покажет +14…+8 градусов, а днем поднимется к отметкам в +17…+21 градус. На протяжении дня — переменная облачность и без осадков.

На западе Украины ночью ожидается +9…+6 градусов. Днем воздух прогреется до +17…+20 градусов. Осадков не предвидеться.

В северных регионах страны ночью температура опустится до +10…+6 градусов. Днем термометр покажет +17…+20 градусов. В Сумской и Черниговской областях пройдут дожди.

Погода в Киеве 2 октября

В столице 2 октября переменная облачность, без осадков. Температура в Киеве ночью снизится до +10…+8 градусов. Днем столбик термометра покажет +17…+19 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Такая погода ожидается в Украине 2 октября Фото: Скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в октябре в Украине. Погода в октябре начнется с прохладных метеоусловий. Относительно комфортно будет в светлое время суток, но с наступлением ночи показатели на термометрах будут интенсивно опускаться.

Также СМИ писали о том, что ученые выяснили, когда по-настоящему начинается осень. В календаре существует две отдельные даты, которые обозначают начало осени. Одна дата обусловлена осью Земли и ее орбитой вокруг Солнца, а вторая — фиксированная дата, которая используется метеорологами для определения продолжительности сезонов.