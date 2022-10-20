Земля в золоте. Ученые показали, как выглядит осень из космоса (фото)

Яркий цвет листьев на одном из континентов мира не разочаровал ценителей природы.

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Засушливые условия этим летом оказали негативное влияние на цвета осени. Но были некоторые очень яркие места тоже. Одно из таких – горы Адирондак в северо-восточном Нью-Йорке. Снимки этой красоты можно увидеть на фото, — пишет SciTechDaily.

Пиковые цвета пришлись на 8 октября 2022 года. В это время поступили снимки со спутника Landsat 9.

На картинке можно увидеть, как выглядит осень возле Элизабеттауна, штат Нью-Йорк. Его долгое время называли "восточными воротами" выше упомянутых гор. Большинство впечатляющей желтой растительности на снимке находится на западе города. Это границы горной пустыни Ураган.

[ + – ] Леса у Северного Гудзона Фото: NASA

Кроме того, в 30 км к югу от Элизабеттауна, у Северного Гудзона, леса тоже получили невероятный цвет. Оба города расположены в пределах парка Адирондак – крупнейшего государственного парка за продолжительностью в Соединенных Штатах.

Он включает около одной шестой части штата. Этот лесной ландшафт показывает самые интересные краски осени. Лиственные деревья с особо яркими оттенками включают сахарный и красный клены, а также толстозубую осину. Восточные лиственницы также демонстрируют эффектность, но здесь осенью становятся ярко-золотисто-желтыми не листья, а хвоя.

[ + – ] Большинство впечатляющей желтой растительности на снимке находится на западе города/ Фото: NASA

Пик осенних цветов растения приобретают во время падения темпатур. В это же время малое количество дневного света останавливает производство хлорофилла. Это молекула, используемая растениями для синтеза растений. Когда зеленый пигмент угасает, видны разные желтые и красные пигменты.

Ранее синоптики уже прогнозировали нехарактерные цвета в некоторых регионах как Нью-Джерси и Пенсальвании, где деревья получили слишком много стресса во время засушливого лета. В некоторых штатах был совсем другой рецепт для осенних красок: влажное лето, но сухая осень.

На севере Нью-Йорка ожидают, что пик цветов осени будет позже обычного.

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