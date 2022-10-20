Земля у золоті. Вчені показали, як виглядає осінь із космосу (фото)

Яскравий колір листя на одному з континентів світу не розчарував поціновувачів природи.

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Посушливі умови цього літа негативно вплинули на кольори осені. Але були деякі дуже яскраві місця також. Одне з таких — гори Адірондак у північно-східному Нью-Йорку. Знімки цієї краси можна побачити на фото, пише SciTechDaily.

Пікові кольори припали на 8 жовтня 2022 року. У цей час надійшли знімки із супутника Landsat 9.

На зображенні можна побачити, як виглядає осінь біля Елізабеттауна, штат Нью-Йорк. Його довгий час називали "східною брамою" вище згаданих гір. Більшість дивовижної жовтої рослинності на знімку знаходиться на заході міста. Це межі гірської пустелі Ураган.

[ + – ] Ліси біля Північного Гудзона Фото: NASA

Крім того, за 30 км на південь від Елізабеттауна, біля Північного Гудзона, ліси теж отримали неймовірний колір. Обидва міста розташовані в межах парку Адірондак — найбільшого державного парку за тривалістю у Сполучених Штатах.

Він включає близько однієї шостої частини штату. Цей лісовий ландшафт показує найцікавіші фарби осені. Листяні дерева з особливо яскравими відтінками включають цукровий і червоний клени, а також товстозубу осину. Східні модрини також демонструють ефектність, але тут восени стає яскраво-золотисто-жовтим не листя, а хвоя.

[ + – ] Більшість дивовижної жовтої рослинності на знімку знаходиться на заході міста Фото: NASA

Піку осінніх кольорів рослини набувають під час падіння температур. У цей час мала кількість денного світла зупиняє виробництво хлорофілу. Це молекула, що використовується рослинами для синтезу. Коли зелений пігмент згасає, видно різні жовті та червоні пігменти.

Раніше синоптики вже прогнозували нехарактерні кольори у деяких регіонах як Нью-Джерсі та Пенсильванії, де дерева отримали надто багато стресу під час посушливого літа. У деяких штатах був зовсім інший рецепт для осінніх фарб: вологе літо, але суха осінь.

На півночі Нью-Йорка очікують, що пік квітів осені буде пізніше, ніж звичайно.

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