Нацбанк ввел в обращение памятные монеты "Украинский борщ" (фото, видео)

Национальный банк ввел в обращение памятные монеты с изображением украинского борща. Одна из монет изготовлена из драгоценного металла.

Национальный банк Украины ввел в обращение две монеты номиналом пять и десять гривен, которые посвящены украинскому национальному блюду. Они так и называются "Украинский борщ". Монеты размещены в каталоге нумизматической продукции. Об этом НБУ сообщил 29 сентября.

Серебряная монета номиналом 10 гривен выпущена тиражом 2500 штук, имеет диаметр 38,6 мм, масса драгоценного металла (серебра) в чистоте — 31,1 грамма.

Аверс монеты "Украинский борщ", номинал 10 гривен Фото: НБУ

Реверс монеты "Украинский борщ" Фото: НБУ

Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера, выпущена тиражом 75000 штук, имеет диаметр 35 мм, масса — 16,54 грамм.

Аверс монеты "Украинский борщ", номинал 5 гривен Фото: НБУ

Реверс монеты "Украинский борщ" Фото: НБУ

Дизайн монет разработал художник Николай Кочубей, а скульптором выступил Владимир Атаманчук.

Описание монет "Украинский борщ"

На аверсе монеты вверху размещен малый государственный Герб Украины, слева и справа от которого надписи полукругом: УКРАИНА, год чеканки монеты – 2023; номинал монеты – 10 или 5 гривен; в центре изображена хозяйка во время приготовления украинского борща на фоне печи, символизирующая непрерывность жизни народа, тепло, уют и благополучие. Монета украшена орнаментом по трипольскому мотиву.

На реверсе монет размещена стилизованная композиция, наполненная традиционным украинским колоритом и бытом: в центре изображена тарелка с борщом, будто "бурное озеро" символизирует глубинную украинскую культуру и традиции, надпись "Борщ".

Напомним, 11 июля 2022 года в НБУ презентовали первую памятную монету, введенную в обращение во время войны, — "В единстве – сила" номиналом 10 гривен из серебра 925 пробы и 5 гривен из нейзильбера.

1 июня 2023 года Нацбанк представил новую монету, которая посвящена украинским детям "Рожденный в Украине". Она имеет два варианта — из серебра и нейзильбера. Номинал обеих монет — 5 гривен.