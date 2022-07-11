Не только марка с кораблем: в Украине стартовал выпуск монет о борьбе с агрессией РФ (фото)

Первая монета, которую НБУ ввел в обращение во время войны, называется "В единстве — сила". Фокусу удалось выяснить, что серебряную монету можно будет купить за 1600 грн. А из нейзильбера – за 232 грн.

Еще не успел угомониться ажиотаж вокруг серии почтовых марок "Русский военный корабль", миллионные тиражи которых раскупали, как горячие пирожки, у коллекционеров появился новый объект желаний — 11 июля 2022 года в НБУ презентовали памятные монеты "В единстве – сила" номиналом 10 гривен из серебра 925 пробы и 5 гривен из нейзильбера.

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Приобрести их можно у банков-дистрибьюторов НБУ по продаже памятных монет и сувенирной продукции. В их числе:

Укргазбанк

Радабанк

Таскомбанк

ПриватБанк

Серебряная монета "В единстве сила" может стать раритетом – ее тираж составляет до 5 тыс. штук. Монета из нейзильбера рассчитана на массовый спрос – ее планируют выпустить до 250 тыс. штук, 75 тыс. из которых выйдет в 2022 году в сувенирной упаковке.

[ + – ] Памятную монету "В единстве – сила" ввели в обращение 11 июля 2022 года Фото: НБУ

Как удалось узнать обозревателю Фокуса в Нацбанке, в Украине стоимость серебряной монеты "В единстве сила" номиналом 10 гривен составит 1600 грн, монета из нейзильбера будет стоить 232 грн. Сначала монеты станут доступны в Киеве и крупных городах и в дальнейшем будут распространяться по Украине.

Эти памятные монеты также можно будет приобрести за границей – в Европе, в США, Канаде и т.д. В НБУ рассчитывают на повышенный спрос, поскольку накануне презентации монет получили немало соответствующих запросов.

Обычно от первых эскизов до выпуска тиража монет проходит не менее трех месяцев, что обусловлено сложным технологическим циклом. Соответственно, подготовку к выпуску памятных монет, посвященных борьбе с российской агрессией, начали в марте 2022 года с объявления конкурса для художников.

[ + – ] Памятные монеты "В единстве - сила" в серебре и нейзильбере [ + – ] Памятные монеты "В единстве - сила" в серебре [ + – ] Аверс монеты "В единстве - сила", выполненный по эскизу Алины Малюты [ + – ] Реверс монеты "В единстве - сила" авторства Сергея Топкина [ + – ] Евгений Кондратенко, начальник управления нумизматической продукции и кассовых операций департамента денежного обращения НБУ, Алина Малюта и Сергей Топкин, авторы эскизов монеты [ + – ] Памятная монета НБУ "В единстве - сила" в руках у соавтора ее дизайна Алины Малюты Фото: Мария Бабенко

Примечательно, что монета "В единстве – сила" объединяет конкурсные предложения двух художников. По эскизу Алины Малюты выполнен аверс монеты, который украшает композиция из попарно соединенных рук, замкнутых в круг, и желто-голубой ленты, что символизирует единение людей доброй воли вокруг Украины. Для Алины это был первый опыт работы над эскизом памятной монеты.

По условиям конкурса, его участники согласились на безвозмездную передачу исключительных имущественных прав на разработанные изображения. То есть, авторы не получили гонорар за эту работу.

Реверс монеты создан по эскизу Сергея Топкина "Помощь стран партнеров", где изображены флаги государств, которые оказывают Украине наибольшую поддержку в борьбе с Россией. В их числе:

США

Великобритания

Польша

Канада

Эстония

Литва

Латвия

Италия

Швейцария

Чехия

Швеция

Нидерланды

Германия

Франция

Япония

Памятные монеты "В единстве — сила" начинают новую серию "Бессмертная моя Украина". Уже через неделю в НБУ планируют презентовать следующую монету этого цикла "Ой у лузі червона калина" в серебре и нейзильбере номиналом 10 грн и 5 грн соответственно.

Важно отметить, что за рубежом героическая борьба Украины против российского нашествия также нашла отражение в нумизматической продукции. В частности, в сувенирном магазине Белого дома представлены следующее памятные монеты, посвященные войне в Украине:

остров Змеиный

обращение Владимира Зеленского к Конгрессу США 7 марта 2022 года.

Ранее Фокус писал, что в Эстонии выпустили памятную евромонету с надписью "Слава Украине", дизайн которой разработала беженка из Харькова Дарья Титова.

Как сообщалось, Укрпошта завершила голосование за лучший эскиз марки "Добрый вечер, мы из Украины". Новинка с трактором, тянущим танк, выйдет в середине июля.