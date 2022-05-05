В Естонії випустять монету номіналом 2 євро із написом "Слава Україні" (фото)

Нова монета увійде в обіг наприкінці цього року. При цьому гроші від колекційного продажу будуть передані Україні.

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Один із найвідоміших українських слоганів "Слава Україні" прикрашатиме монету номіналом у 2 євро в Естонії. Про це повідомляє інформаційне агентство ERR.

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Зазначається, що нова монета увійде в обіг наприкінці 2022 року. Гроші від колекційного продажу передадуть Україні. Дизайн спеціального видання розробила українка Дарія Тітова із Харкова. На монеті також буде зображено дівчину як символ ніжності, що захищає птаха в руці, та колос пшениці.

Слова "Слава Україні" також були включені в дизайн, "щоб символізувати незалежність і стійкість України".

[ + – ] Ескіз спеціальної монети Естонії на підтримку України Фото: ERR

"Вперше монета, випущена Банком Естонії, має текст іноземною мовою, але це був винятковий випадок, і "Слава Україні" уособлює прагнення України до свободи", — сказала голова наглядової ради Банку Естонії Март Лаар.

Зазначимо, що Естонія регулярно підтримує Україну з початку російського військового вторгнення. Зокрема, у березні Естонія закликала закрити небо над Україною, а парламент Естонії закликав запровадити торговельне ембарго проти РФ та Білорусі та потримати Україну у досягненні членства в НАТО та ЄС.

Також Фокус розповідав, що Естонія відправить в Україну фахівців для розмінування територій. Сапери працюватимуть у районах, де немає активних бойових дій. Фахівців доставлять, якщо українці забезпечать повну безпеку. П'ять фахівців із рятувального департаменту готуються найближчим часом виїхати в Україну на трьох автомобілях, пізніше їх періодично змінюватимуть колеги.