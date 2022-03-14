Естонія закликає закрити небо над Україною

Також парламент Естонії закликав запровадити торговельне ембарго проти РФ та Білорусі та підтримати Україну в досягненні членства в НАТО та ЄС.

14 березня Рійгікогу (вищий орган влади) Естонської Республіки ухвалив звернення до парламентів держав-членів Євросоюзу та НАТО, а також до інших держав у зв'язку з агресією РФ в Україні. Парламент Естонії закликав держави ООН закрити небо над Україною, пише сайт національної телерадіомовної компанії Естонії ERR.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Рійгікогу висловлює підтримку захисникам і народу України в їхній боротьбі з РФ, яка розв'язала злочинну війну, і закликає надати Україні всебічну підтримку у війні за збереження своїх свобод, суверенітету та територіальної цілісності. Неспровокована агресія та військова діяльність РФ — не мають строку, а всі скоєні військові злочини мають спричинити покарання", — йдеться в повідомленні.

Орган влади в Естонії звернувся до держав-членів ООН:

"Необхідно негайно вжити заходів щодо встановлення забороненої для польотів зони, щоб уникнути масових жертв серед цивільного населення України".

Також Рійгікогу закликає:

парламенти всіх держав прийняти заяви, які закликають відповідні уряди підтримати запровадження додаткових санкцій проти РФ та Білорусі ;

; негайно запровадити торговельне ембарго щодо Росії та Білорусі , яке обмежило б потенціал держав-агресорів у веденні війни:

, яке обмежило б потенціал держав-агресорів у веденні війни: закрити свій повітряний простір та порти для літаків та кораблів РФ;

для літаків та кораблів РФ; членів Парламентської асамблеї Ради Європи – проголосувати за виключення Росії з Ради Європи.

Також парламент Естонії звернувся до держав-членів із закликом підтримати офіційну заяву України про набуття статусу держави-кандидата ЄС та надати Україні дорожню карту для досягнення членства в НАТО.

4 березня НАТО відмовилося закрити небо над Україною, а 8 березня секретар РНБО закликав Захід передати Києву бойову авіацію та засоби ППО. Президент Володимир Зеленський розкритикував НАТО за відмову закривати небо над Україною. За словами глави держави, члени Альянсу самі створили наратив про те, що запровадження безпольотної зони призведе до прямого військового конфлікту з Росією. Зеленський також попередив, що всі громадяни, яких уб'є російська авіація, загинуть через НАТО.

Міжнародна спільнота наразі запровадила проти Росії 3612 обмежувальних заходів у зв'язку з військовими діями в Україні. Разом із санкціями, які вводилися проти РФ з 2014 року, їхня кількість досягла 6366.