Эстония призывает закрыть небо над Украиной

Также парламент Эстонии призвал ввести торговое эмбарго против РФ и Беларуси и подержать Украину в достижении членства в НАТО и ЕС.

14 марта Рийгикогу (высший орган власти) Эстонской Республики принял обращение к парламентам государств-членов Евросоюза и НАТО а также к другим государствам в связи с агрессией РФ в Украине. Парламент Эстонии призвал государства ООН закрыть небо над Украиной, пишет сайт национальной телерадиовещательной компании Эстонии ERR.

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"Рийгикогу выражает поддержку защитникам и народу Украины в их борьбе с РФ, развязавшей преступную войну, и призывает оказать Украине всестороннюю поддержку в войне за сохранение своих свобод, суверенитета и территориальной целостности. Неспровоцированная агрессия и военная деятельность РФ — не имеющие срока давности преступления против мира, а все совершенные военные преступления должны повлечь за собой наказание", — идется в сообщении.

Орган власти в Эстонии обратился к государствам-членам ООН:

"Необходимо незамедлительно принять меры по установлению запретной для полетов зоны во избежание массовых жертв среди гражданского населения Украины".

Также Рийгикогу призывает:

парламенты всех государств принять заявления, призывающие соответствующие правительства поддержать введение дополнительных санкций против РФ и Беларуси ;

; незамедлительно ввести торговое эмбарго в отношении России и Беларуси , которое ограничило бы потенциал государств-агрессоров в ведении войны:

, которое ограничило бы потенциал государств-агрессоров в ведении войны: закрыть свое воздушное пространство и порты для самолетов и кораблей РФ;

для самолетов и кораблей РФ; членов Парламентской ассамблеи Совета Европы — проголосовать за исключение России из Совета Европы.

Также парламент Эстонии обратился к государствам-членам с призывом поддержать официальное заявление Украины о получении статуса государства-кандидата ЕС и предоставить Украине дорожную карту для достижения членства в НАТО.

4 марта НАТО отказалось закрыть небо над Украиной, а 8 марта секретарь СНБО призвал Запад передать Киеву боевую авиацию и средства ПВО.Президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за отказ закрывать небо над Украиной. По словам главы государства, члены Альянса сами создали нарратив о том, что введение бесполетной зоны приведет к прямому военному конфликту с Россией. Зеленский также предупредил, что все граждане, которых убьет российская авиация, погибнут по вине НАТО.

Международное сообщество в настоящее время внедрило против России 3612 ограничительных мер в связи с военными действиями в Украине. Вместе с санкциями, которые вводились против РФ с 2014 года, их количество достигло 6366.