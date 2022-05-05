В Эстонии выпустят монету номиналом 2 евро с надписью "Слава Украине" (фото)

Новая монета поступит в обращение в конце этого года. При этом деньги от коллекционных продаж будут переданы Украине.

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Один из самых известных украинских слоганов "Слава Украине" будет украшать монету номиналом в 2 евро в Эстонии. Об этом сообщает информационное агентство ERR.

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Отмечается, что новая монета поступит в обращение в конце 2022 года. Деньги от коллекционных продаж будут переданы Украине. Дизайн специального издания разработала украинка Дарья Титова из Харькова. На монете также будет изображена девушка как символ нежности, защищающая птицу в руке и колос пшеницы.

Слова "Слава Украине" (Слава Украине) также были включены в дизайн, "чтобы символизировать независимость и стойкость Украины".

[ + – ] Эскиз специальной монеты Эстонии в поддержку Украины Фото: ERR

"Впервые монета, выпущенная Банком Эстонии, имеет текст на иностранном языке, но это был исключительный случай, и "Слава Украине" олицетворяет стремление Украины к свободе", — сказала председатель наблюдательного совета Банка Эстонии Март Лаар.

Отметим, что Эстония регулярно поддерживает Украину с момента начала российского военного вторжения. В частности, в марте Эстония призвала закрыть небо над Украиной, а парламент Эстонии призвал ввести торговое эмбарго против РФ и Беларуси и подержать Украину в достижении членства в НАТО и ЕС.

Также Фокус рассказывал, что Эстония отправит в Украину специалистов для разминирования территорий. Саперы будут работать в районах, где нет активных боевых действий. Специалистов доставят, если украинцы обеспечат полную безопасность. Пять специалистов из спасательного департамента готовятся в ближайшем будущем выехать в Украину на трех автомобилях, позднее их будут периодически сменять коллеги.