Не лише марка з кораблем: в Україні стартував випуск монет про боротьбу з агресією РФ (фото)

Перша монета, яку НБУ ввів в обіг під час війни, називається "У єдності — сила". Фокусу вдалося з'ясувати, що срібну монету можна буде купити за 1 600 грн. А з нейзильберу — за 232 грн.

Ще не встиг вгамуватися ажіотаж довкола серії поштових марок "Російський військовий корабель", мільйонні тиражі яких розкуповували, як гарячі пиріжки, у колекціонерів з'явився новий об'єкт бажань — 11 липня 2022 року в НБУ презентували пам'ятні монети "У єдності — сила" номіналом зі срібла 925 проби та 5 гривень із нейзильберу.

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Придбати їх можна у банків-дистриб'юторів НБУ з продажу пам'ятних монет та сувенірної продукції. Зокрема:

Укргазбанк;

Радабанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк.

Срібна монета "У єдності сила" може стати раритетом — її тираж складає до 5 тис. штук. Монета з нейзильберу розрахована на масовий попит — її планують випустити до 250 тис. штук, 75 тис. з яких вийде в 2022 році в сувенірній упаковці.

[ + – ] Пам'ятну монету "У єдності – сила" ввели в обіг 11 липня 2022 року Фото: НБУ

Як вдалося дізнатися оглядачеві Фокусу в Нацбанку, в Україні вартість срібної монети "У єдності сила" номіналом 10 гривень становитиме 1 600 грн, монета з нейзильберу коштуватиме 232 грн. Спочатку монети стануть доступними в Києві та великих містах і надалі поширюватимуться по Україні.

Ці пам'ятні монети також можна буде придбати за кордоном — у Європі, США, Канаді тощо. В НБУ розраховують на підвищений попит, оскільки напередодні презентації монет одержали чимало відповідних запитів.

Зазвичай від перших ескізів до випуску тиражу монет проходить щонайменше три місяці, що зумовлено складним технологічним циклом. Відповідно, підготовку до випуску пам'ятних монет, присвячених боротьбі з російською агресією, розпочали в березні 2022 року з оголошення конкурсу для художників.

[ + – ] Пам'ятні монети "У єдності — сила" у сріблі та нейзильбері [ + – ] Пам'ятні монети "У єдності — сила" у сріблі [ + – ] Аверс монети "У єдності — сила", виконаний за ескізом Аліни Малюти [ + – ] Реверс монети "У єдності — сила" авторства Сергія Топкіна [ + – ] Євген Кондратенко, начальник управління нумізматичної продукції та касових операцій департаменту грошового обігу НБУ, Аліна Малюта та Сергій Топкін, автори ескізів монети [ + – ] Пам'ятна монета НБУ "У єдності — сила" в руках співавтора її дизайну Аліни Малюти Фото: Марiя Бабенко

Цікаво, що монета "У єдності — сила" поєднує конкурсні пропозиції двох художників. За ескізом Аліни Малюти виконано аверс монети, який прикрашає композиція з попарно з'єднаних рук, замкнутих у коло, та жовто-блакитної стрічки, що символізує єднання людей доброї волі навколо України. Для Аліни це був перший досвід роботи над ескізом пам'ятної монети.

За умовами конкурсу його учасники погодилися на безоплатне передавання виняткових майнових прав на розроблені зображення. Тобто автори не отримали гонорар за цю роботу.

Реверс монети створено за ескізом Сергія Топкіна "Допомога країн партнерів", де зображені прапори держав, які надають Україні найбільшу підтримку у боротьбі з Росією. Зокрема:

США;

Велика Британія;

Польща;

Канада;

Естонія;

Литва;

Латвія;

Італія;

Швейцарія;

Чехія;

Швеція;

Нідерланди;

Німеччина;

Франція;

Японія.

Пам'ятні монети "У єдності — сила" розпочинають нову серію "Безсмертна моя Україна". Вже за тиждень у НБУ планують презентувати наступну монету цього циклу "Ой у лузі червона калина" у сріблі та нейзильбері номіналом 10 грн та 5 грн відповідно.

Важливо зазначити, що за кордоном героїчна боротьба України проти російської навали також знайшла відображення в нумізматичній продукції. Зокрема, у сувенірному магазині Білого дому представлені такі пам'ятні монети, присвячені війні в Україні:

острів Зміїний;

звернення Володимира Зеленського до Конгресу США 7 березня 2022 року.

Раніше Фокус писав, що в Естонії випустили пам'ятну євромонету з написом "Слава Україні", дизайн якої розробила біженка з Харкова Дар'я Тітова.

Як повідомлялося, Укрпошта завершила голосування за найкращий ескіз марки "Доброго вечора, ми з України". Новинка з трактором, що тягне танк, вийде в середині липня.