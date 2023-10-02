"Каждая жизнь важна": в Ровно спасатели реанимировали собаку, которую вынесли из огня (видео, фото)

Очаг пожара находился в одной из квартир четырехэтажного дома. В задымленной комнате спасатели нашли без сознания животное.

В Ровно спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар и спасли жизнь животному. Об этом сообщается на странице управления в Facebook.

Известно, что 2 октября в 17:40 на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Ровно по улице Василия Червония.

Как отмечают в сообщении, на место вызова направили дежурные отделения пожарных 25-й, 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС города Ровно.

В Ровно из пожара спасли собаку из пожара

Очаг пожара, по словам спасателей, находился в одной из квартир на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома.

"На тушение сразу были поданы огнетушащие вещества", — отметили в ГСЧС.

В аппаратах защиты органов дыхания и зрения спасатели вошли в задымленную квартиру.

В Ровно из пожара спасли собаку из пожара В Ровно из пожара спасли собаку из пожара

В одной из комнат пожарные обнаружили без сознания собаку, которую вынесли на свежий воздух и с помощью дыхательного аппарата реанимировали животное.

"Каждая жизнь важна!", — отметили спасатели.

Пожар удалось локализовать в 18:00, а в 18:12 и полностью ликвидировали его.

По данным ГСЧС, жертв и пострадавших нет, а помещение удалось спасти от полного уничтожения огнем.

"Огнем уничтожена облицовка стен и потолка, повреждены вещи домашнего обихода в комнате", — добавили пожарные.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

К ликвидации огня были привлечены 3 пожарные автоцистерны, 1 автолестница и 20 чрезвычайников.

Напомним, 8 сентября российские оккупанты ударили по частным домам в Сумах. Спасатели спасли на месте прилета собаку .