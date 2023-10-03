Мать отлупила палкой: на Волыни расследуют случай избиения 4-летнего ребенка, — СМИ (видео)

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, результаты освидетельствования показали более двух промилле алкоголя в крови. Ребенка госпитализировали.

На Волыни в больницу доставили 4-летнего ребенка, которого избила мать. Также у девочки диагностировали отравление. Об этом говорится в сюжете ТРК "Аверс".

Инцидент произошел на Гороховщине, в селе Красов. По версии полиции, мать избила девочку палкой, и поэтому ее доставили в больницу.

"Якобы мать избила палкой малолетнего ребенка. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, результаты освидетельствования показали более двух промилле алкоголя в крови. Ребенка госпитализировали. По данному факту начато уголовное производство", — прокомментировал событие Олег Плазовский, главный специалист по коммуникации ГУНП в Волынской области.

Девочку осмотрят эксперты, чтобы определить степень травм.

Староста села Татьяна Панасюк, в котором живет девочка с семьей, отмечает, что у матери девочки проблем с алкоголем нет, у нее пятеро детей и она одинокая мама.

"Сейчас собирается комиссия и будем видеть результат того, что произошло. Скорее всего ребенок отравился ягодами бузины. За удар я не слышала, думаю, это чья-то выдумка. Просто ребенок лежал и кто-то сказал, что его ударили. Могу быть, что она наелась ягод и просто легла и спала, потому что стало нехорошо", — рассказывает староста Татьяна Панасюк.

Правоохранители ждут результатов СМЭ и выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в одной из воинских частей на Николаевщине сержант битой избил трех военных. За свои действия до сих пор так и не понес.

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