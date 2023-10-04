Больше не Бронивогнеслав-Эдуардоигорослав: житель Тернополя сменил имя на 98 букв (видео)

Менять свое имя мужчина начал более 10 лет назад. Комбинировать фамилию и имя мужчине помогла информация в Википедии, а друзья просто называют его "Броником".

Житель Тернополя решил, что его имя короткое, поэтому захотел его удлинить. 39-летний мужчина пошел в паспортный стол и изменил его, а заодно удлинил и фамилию. Об этом сообщают в телеграмм-канале "Реальный Тернополь".

"В паспорте тернополянин записан как Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжиленко-Громинревинградинтеменко. Не измененным в документе осталось только отчество — "Николаевич".

Важно Певица Санта Димопулос сменила имя и отчество и официально стала Сантой

Отмечается, что мужчина уже в четвертый раз меняет свое имя. Так, до изменения он был Шевченшкиленко-Мартинфиленко Бронивогнеслав-Эдуардоигорослав, а стал Бронивогневладиславом-Эдуардолеонардоконстантинославом Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко.

Тернополянин получил паспорт на имя из 98 букв

До этого его фамилия была самой длинной в Украине — почти на 50 символов.

Менять личные данные украинец начал еще в 2010 году.

Мужчина объясняет выбор тем, что Владимир — быть в мире со всем. Вторая часть имени означает, что владелец относится ко всему серьезно, а гром и град — это попытка сопротивляться всему.

Комбинировать фамилию и имя мужчине помогла информация в Википедии.

Друзья мужчины уже привыкли к такому необычному имени, однако сокращают его до "Броника" или "Бронивогневластислава".

Напомним, что в Японии мужчина пытался назвать свою дочь с учетом интересов ее будущего мужа после того, как узнал, как назвали соседского мальчика.