Создаст более тесную связь: отец хотел назвать дочь именем ее "будущего мужа"

Необычный подход мужчины к выбору имени вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Другие члены семьи сразу выступили против его идеи.

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Один мужчина из Японии рассказал о том, как он пытался назвать свою дочь с учетом интересов ее будущего мужа после того, как узнал, как назвали соседского мальчика. Об этом пишет The Mirror.

Имя новорожденного — это большая ответственность. Кто-то выбирает имя, связанное с семейными традициями, а кто-то — совершенно новое и оригинальное. Что бы люди не выбирали, важно, чтобы бы можно было представить, как ребенок будет расти с ним. Однако один мужчина пошел еще дальше.

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Отец, назвавшийся Кевином рассказал о том, как он хотел назвать свою дочь с учетом интересов ее будущего мужа после того, как узнал, как назвали соседского мальчика. Он поделился своими мыслями в социальных сетях

"Моя дочь родилась в маленькой деревне в Японии. В тот год родилось всего три ребенка, то есть они должны были расти в одном классе, и один из них был нашим соседом. Он родился первым, и родители назвали его "Кайсей", что в переводе означает "Чистое небо". Я подумал, что хорошим именем для моей дочери будет "Фубуки". Оно хорошо звучит и легко ложится на язык. Это не совсем обычное имя, но оно не звучит плохо. Оно переводится как "буря" или "сильный ветер". Я подумал, что если они когда-нибудь встретятся, когда станут старше, то, учитывая небольшой выбор в маленьком городке для потенциальных отношений между парнем и девушкой, они будут "Ясная спокойная погода" и "Сильный шторм". Но эта идея не понравилась моей семье", — написал Кевин.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Необычный подход отца к выбору имени вызвал неоднозначную реакцию читателей, а некоторые даже поделились своими историями.

"Мне нравится! Это было бы похоже на инь и янь имен для супружеской пары!" — написал один из них.

Ранее Фокус сообщал, что родители сбили собственного сына, которого искали 12 лет. Супруги попавшие в аварию сразу же узнали своего мальчика, который все это время жил как нищий.

Также стало известно, что мужчина хотел отсудить 519 млн фунтов у больницы. Анил Коппула утверждает, что у него развилось психическое заболевание после того, как он стал свидетелем родов своей жены.