Стрелял в односельчан и ранил полицейского: под Черкассами задержали вооруженного мужчину (фото)

По данным следствия, правонарушитель забаррикадировался в своем доме, а когда спецназовцы пытались его деблокировать — угрожал подорвать гранату. Через время мужчина начал стрелять в силовиков и ранил одного из правоохранителей.

Сотрудники правоохранительных органов Черкасской области осуществили специальную операцию с целью задержания мужчины, который открыл стрельбу по односельчанам и силовикам и нанес ранение одному из полицейских. Об этом сообщает полиция Черкасской области на своей странице в Facebook.

"В полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в селе Ревовка на Черкасщине неизвестный из ружья обстрелял его автомобиль. По его вызову немедленно уехали правоохранители. В действие ввели специальную полицейскую операцию и привлекли бойцов спецподразделения КОРД. До прибытия полиции правонарушитель забаррикадировался в своем доме, а когда спецназовцы пытались его деблокировать, достал гранату и угрожал ее взорвать. Не реагируя на законные требования полицейских, злоумышленник открыл стрельбу в их сторону и ранил одного из милиционеров", — говорится в сообщении.

По информации, предоставленной полицией, бойцы специального подразделения "Корд" успешно разоружили и задержали нарушителя общественного порядка. При осуществлении задержания у него были изъяты следующие предметы: огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, граната, а также другие материальные доказательства. Задержанный был помещен под стражу в изолятор временного содержания.

Раненого полицейского доставили в больницу, где ему провели операцию. В настоящее время он находится под наблюдением медицинского персонала и получает необходимое лечение и уход для восстановления здоровья.

Согласно информации, следователи начали проводить три уголовных расследования по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: часть 4 статьи 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и статья 348 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Фигуранту было предъявлено подозрение в совершении указанных преступлений, и на данный момент рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В случае признания виновным, ему может грозить лишение свободы в пределах до пятнадцати лет или даже пожизненное лишение свободы в зависимости от решения суда.

В Черкасской области мужчина из ружья ранил полицейского В Черкасской области мужчина из ружья ранил полицейского В Черкасской области мужчина из ружья ранил полицейского Фото: Патрульная полиция

Напомним, что 3 октября сообщалось, что в Киеве военный открыл стрельбу из автомата, в результате которой погибли два его сослуживца. Инцидент произошел на улице Лаврская в Печерском районе Киева. По данным местных СМИ, двое пострадавших скончались на месте происшествия, а стрелка задержали через два часа после убийства.

А 16 сентября российские оккупанты убили молодых супругов за отказ в сотрудничестве и нежелание брать паспорта РФ.