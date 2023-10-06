"Отмазывал" подозреваемого от тюрьмы: в Днепре задержали окружного прокурора (фото)

За решение "вопроса" прокурор требовал с подозреваемого 10 тысяч долларов. Чиновник обещал, что после неправомерной выгоды "закроет" уголовное производство, в котором он был процессуальным руководителем.

В Днепре окружной прокурор "решал" за взятки проблемы фигурантов уголовных производств. Его задержали на "горячем" сотрудники ГБР и СБУ. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Фигурантом стал прокурор Левобережной окружной прокуратуры в Днепре. Он требовал 10 тыс. долларов США с местного жителя, сын которого подозревается в мошенничестве и подделке документов, печатей и штампов.

За эти средства прокурор "гарантировал" изменить квалификацию преступления на менее тяжкое, а после этого вообще пообещал "закрыть" соответствующее уголовное производство, в котором он был процессуальным руководителем.

Окружного прокурора задержали "на горячем", когда он получал от семьи фигуранта уголовного дела средства.

"Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрания меры пресечения", — сообщили в СБУ.

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ устроила "блэкаут" военных объектов в Курской области. Подобная вылазка на подстанцию, поддерживающую военные объекты в Курской области, происходит не впервые.

Ранее сообщалось, что СБУ уничтожила ПВО С-400 "Триумф" россиян и устроила блэкаут на Белгородщине.