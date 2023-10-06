Пограничники рассказали, как ловят уклонистов благодаря фотоловушкам в лесу (фото)

Украинско-венгерскую границу в лесу пытались пересечь жители Закарпатья, а уроженец Донецкой области прибыл в приграничье на такси и также решил пересечь административную границу, переплыв реку.

С помощью фотоловушек пограничники задержали 13 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно попасть в Венгрию и Румынию. Подробности сообщило в Facebook Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

За 300 метров до границы с Венгрией зафиксировали передвижение шестерых жителей Закарпатья. Утром военнослужащие также задержали еще четырех жителей области, которые планировали незаконно пересечь украинско-венгерскую границу. Фотоловушки, которые были установлены на маршруте нарушителей, сработали эффективно.

Пограничники задержали двух братьев из Буковины на границе с Румынией. Они намеревались переплывать реку Тиса. Для этого нарушители заранее "вооружились" детскими надувными кругами, запаслись деньгами и мусорными пакетами для упаковки вещей. Буковинцы намеревались добраться до Польши.

Житель Донецкой области также решил пересечь границу, переплыв реку. Он прибыл в приграничье на такси. Своих намерений относительно незаконного пересечения украинской границы мужчина не скрывал. Все трое "пловцов" никакого представления о сложности преграды, которую должны были преодолеть, не имели.

Фото: ГПСУ

Напомним, 5 октября задержали сирийца, который организовал переправу уклонистов в Румынию. Перемещение лиц происходило через так называемую "зеленку" на границе с Молдовой. Именно на границе с Украиной нарушителя задержали во время получения средств.

На Закарпатье 27 сентября задержали военнообязанных, которые за более $8 тыс. пытались пересечь границу через Тису и добраться до Румынии.