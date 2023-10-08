Трагедия на Говерле: один турист погиб, второго спасли, — ГСЧС (фото)

Туристы пошли на Говерлу по маршруту для новичков, но не учли ухудшение погодных условий в осенний сезон.

На горе Говерла в Карпатах произошла очередная трагедия с туристами: один из них погиб, второго удалось спасти. Об этом сообщило в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в воскресенье, 8 октября.

Утром в ивано-франковскую Службу по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что двое туристов во время спуска с Говерлы заблудились и нуждаются в помощи.

"В 14:20 один из заблудившихся туристов на горе Говерла был найден между синим и зеленым маршрутами, его спасатели сопроводили до базы Заросляк. Впоследствии между Говерловским водопадом и синим маршрутом был найден второй турист, но без признаков жизни. Спасатели провели реанимационные мероприятия, однако безуспешно", — сообщила ГСЧС.

Одного из туристов работники ГСЧС нашли на склонах Говерлы и спасли Фото: ГСЧС Одного из туристов работники ГСЧС нашли на склонах Говерлы и спасли Фото: ГСЧС

На самом деле оба туриста шли по зеленому маршруту, то есть идеальному варианту для новичков, детей и пожилых людей, однако не учли ухудшение погодных условий. Поэтому спасатели в очередной раз напоминают гражданам о том, что необходимо ответственно относиться к туристическим походам, не выходить в высокогорье в период осложнения погодных условий и соблюдать правила безопасности в горах.

Маршруты восхождения на Говерлу

Зеленый маршрут. Это относительно пологая и короткая тропа протяженностью около 4,5 километра. Подъем может длиться 2,5-3,5 часа, при этом подняться на Говерлу по этому маршруту можно самостоятельно, без помощи гида.

Это относительно пологая и короткая тропа протяженностью около 4,5 километра. Подъем может длиться 2,5-3,5 часа, при этом подняться на Говерлу по этому маршруту можно самостоятельно, без помощи гида. Синий маршрут намного короче, но и сложнее. Дорога крутая, подъем предполагает серьезные кардионагрузки, поэтому одолеть его смогут люди с хорошей физической подготовкой. Если идти без длительных остановок, маршрут займет всего несколько часов. Первые 500 метров Синий маршрут идет пологой тропой через хвойный лес параллельно Зеленому маршруту. После развилки дорога начинает круто подниматься вверх. Примерно в 2 километрах от старта она проходит мимо красивого Прутского водопада. Последние 250 метров подъема — самые сложные, но в то же время самые красивые.

намного короче, но и сложнее. Дорога крутая, подъем предполагает серьезные кардионагрузки, поэтому одолеть его смогут люди с хорошей физической подготовкой. Если идти без длительных остановок, маршрут займет всего несколько часов. Первые 500 метров Синий маршрут идет пологой тропой через хвойный лес параллельно Зеленому маршруту. После развилки дорога начинает круто подниматься вверх. Примерно в 2 километрах от старта она проходит мимо красивого Прутского водопада. Последние 250 метров подъема — самые сложные, но в то же время самые красивые. Желтый маршрут длинный и интересный. Это маршрут для тех, кто уже освоил первые два маршрута и хочет познакомиться с Говерлой еще ближе. Он начинается от базы Заросляк и через хвойный лес и альпийские луга ведет к горному озеру Несамовитое (около 7 километров). Собственно, на этом официальный маршрут заканчивается, однако можно продолжить путь по Черногорскому хребту через вершины Туркул, Брескул и Пожижевская, и, наконец, подняться на Говерлу. Оттуда можно спуститься к Заросляку зеленым или синим маршрутом. Полный маршрут рассчитан на два дня, с одной ночевкой в палатках недалеко от озера. Тропа частично не маркирована, малолюдная. Поэтому обязательно нужно запастись средствами ориентирования (карта, GPS, компас).

Схема маршрутов на гору Говерлу в Карпатах Фото: Из открытых источников Схема маршрутов на гору Говерлу в Карпатах Фото: Из открытых источников

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