Невероятные пейзажи: в украинских Карпатах выпал первый снег

Первый снежок присыпал известную гору Поп Иван Черногорский в Карпатах, где расположена старинная обсерватория.

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В Украине выпал первый снег. Это произошло на горе Поп Иван Черногорский на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Фото первого снега опубликовала в соцсетях туристка и блогер Леся Чернятович.

По состоянию на 9:00, 08.10.2023 на горе Поп Иван Черногорский был туман и дождь, а температура воздуха опустилась до 1°С, порывы ветра были зафиксированы до 8 м/с, сообщили на Черногорском горном поисково-спасательном посту.

Первый снег на горе Поп Иван Фото: Facebook Lesia Cherniatovich

О мокром снеге в Карпатах предупреждала известный синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, какую погоду следует ожидать сегодня и в ближайшие дни.

Первый снег на горе Поп Иван Фото: Facebook Lesia Cherniatovich

Первый снег на горе Поп Иван Фото: Facebook Lesia Cherniatovich

8 октября в Украине пройдут умеренные, а временами сильные дожди. Ветер — северо-западный, порывистый, с периодическими порывами до штормового, до 15-22 метров в секунду.

В течение дня воскресенья будет холодно, всего +14 градусов, на юге немного теплее: +19 градусов, а в Крыму до +22 градусов.

В Киеве ожидается умеренный и сильный дождь ночью и утром, днем дождя не обещали.

А в ночь на понедельник в большинстве областей Украины, кроме юга, вероятны заморозки, говорит Диденко.

Такая довольно резкая смена погоды часто влияет на изменение самочувствия и не обязательно в лучшую сторону.

Напомним, ранее в Карпатах нашли гриб яркого розового цвета. Это вешенка розовая, ее выращивают не только в лесу но и на продажу. Он очень вкусный и питательный, из него делают даже цукаты.