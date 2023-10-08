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Україна

Неймовірні краєвиди: в українських Карпатах випав перший сніг

Перший сніг, перший сніг україна, Піп Іван
Фото: Facebook Lesia Cherniatovich | Перший сніг на горі Піп Іван

Перший сніжок присипав відому гору Піп Іван Чорногірський у Карпатах, де розташована старовинна обсерваторія.

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В Україні випав перший сніг. Це сталось на горі Піп Іван Чорногірський на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Фото першого снігу опублікувала в соцсмережах туристка та блогерка Леся Чернятович.

Станом на 9:00, 08.10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський був туман та дощ, а температура повітря опустилась до 1°С, пориви вітру були зафіксовані до 8 м/с, повідомили на Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту.

Перший сніг, перший сніг україна, Піп Іван Fullscreen
Перший сніг на горі Піп Іван
Фото: Facebook Lesia Cherniatovich

Про мокрий сніг у Карпатах попереджала відомий синоптик Наталка Діденко. Вона розповіла, яку погоду слід очікувати сьогодні та найближчими днями.

Перший сніг, перший сніг україна, Піп Іван Fullscreen
Перший сніг на горі Піп Іван
Фото: Facebook Lesia Cherniatovich
Перший сніг, перший сніг україна, Піп Іван Fullscreen
Перший сніг на горі Піп Іван
Фото: Facebook Lesia Cherniatovich

8 жовтня в Україні пройдуть помірні, а часом сильні дощі. Вітер — північно-західний, рвучкий, із періодичними поривами до штормового, до 15-22 метрів за секунду.

Впродовж дня неділі буде холодно, лише +14 градусів, на півдні трохи тепліше: +19 градусів, а в Криму до +22 градусів.

У Києві очікується помірний та сильний дощ вночі та вранці, вдень дощу не обіцяли.

А у ніч на понеділок у більшості областей України, окрім півдня, ймовірні заморозки, каже Діденко.

Така досить різка зміна погоди часто впливає на зміну самопочуття і не обовʼязково у кращий бік.

Нагадаємо, раніше в Карпатах знайшли гриб яскравого рожевого кольору. Це глива рожева, її вирощують не тільки в лісі а й на продаж. Він дуже смачний та поживний, з нього роблять навіть цукати.