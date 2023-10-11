В Тернополе горсовет выставил на аукцион советский танк Т-34: какая цена лота (фото)

Реконструированный корпус танка Т-34, выпущенного в 1944 году, не имеет навесного оборудования и силовой установки.

В Тернополе городской совет решил выставить советский танк Т-34 на аукцион. Стартовая цена лота — 872 210 грн. На сайте Prozorro.Продажи опубликовано соответствующее объявление.

Тяжелая бронированная техника находилась на территории бывшего тернопольского парка Славы. Впоследствии экспонат решили забрать на хранение на территорию одного из коммунальных предприятий.

В объявлении говорится о том, что продается реконструированный корпус танка Т-34, который выпущен в 1944 году. Военная единица техники не имеет навесного оборудования и силовой установки.

Танк Т-34 в "Старом парке" в Тернополе

По информации "За Збручем", технику использовали как памятник после окончания Второй мировой войны. Ее установили на площади Победы на массиве Дружба. На этом месте сейчас расположено заведение общественного питания McDonalds, а улица переименована в честь гетмана Ивана Мазепы.

В 1990 году танк демонтировали. Бронированную технику транспортировали в "Старый парк", где размещен мемориал павшим во время боевых действий во Второй мировой войне. В июне 2022 года городские власти убрали всю технику производства СССР оттуда и передали ее на нужды Вооруженных Сил Украины. Все же советский танк был не пригодным для использования в современных боевых действиях. Владелец в результате покупки сможет использовать его как реквизит, или муляж. Средства с реализации техники передадут на нужды ВСУ.

Напомним, в августе редкую монету с ошибкой продали на аукционе за огромную сумму. Коллекционер Алун Баркер приобрел единственный в своем роде экземпляр на eBay в декабре 2017 года всего за 50 фунтов стерлингов (2340 гривен).