Возвращался после 9 мая: танк Т-34 застрял на обочине в Крыму, – СМИ (фото, видео)

В пресс-службе "Музея-заповедника героической обороны" объяснили, что инцидент произошел при перевозке боевой машины после выставки.

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Российский танк советского производства Т-34 выехал на обочину шоссе на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщило издание "Крым. Реалии" 10 мая, опубликовав соответствующие кадры.

В публикации говорится, что Т-34 принимал участие в выставке, приуроченной к 9 мая. На видео можно заметить, что советский танк застрял между опорой линии электропередачи и ограждением на обочине.

Т-34 въехал в обочину

В пресс-службе российского "Музея-заповедника героической обороны" сообщили журналистам, что инцидент приключился во время транспортировки боевой машины с места экспонирования.

"У танка отошла гусеница, за которую он был закреплен на трале, из-за чего на повороте машина сошла с платформы", — объяснили в музее.

Отметим, что танки T-34 серийно производились в период Второй мировой войны, начиная с 1940 года. В течение 1942—1947 годов T-34 был основным танком Вооруженных сил СССР.

Ранее, 9 мая, мы писали о том, что в столице Российской Федерации прошел военный парад, на котором был замечен всего один музейный советский танк времен Второй мировой войны Т-34 и несколько современных боевых машин пехоты.

По словам главы экспертной группы по внутренним коммуникациям Министерства обороны Украины Василия Павлова, танк Т-34, который проехался 9 мая по Красной площади, россияне привезли из Лаоса. Ранее Москва предоставила эту технику республике для использования.

Напомним, что 4 мая на кольцевой автомобильной дороге российского Санкт-Петербурга оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" врезался в дорожное ограждение по пути на репетицию военного парада.