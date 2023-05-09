Единственный Т-34 для демонстрации на параде в Москве был привезен из Лаоса, — Минобороны (видео)

Представитель МО Василий Павлов рассказал, что танк, на который россияне смотрели на параде к 9 мая, Россия передавала для использования республике Лаос.

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Сегодня, 9 мая, на военном параде в столице РФ народу показали танк Т-34, который на самом деле привезли из Лаоса. Ранее страна-агрессорка предоставила эту технику республике для использования. Об этом сообщил в эфире телемарафона руководитель экспертной группы по внутренним коммуникациям Министерства обороны Василий Павлов.

"Здесь мы видим определенный кризис. (…) Мы ясно понимаем, что даже россияне не смогли пойти против телеграмм-сообщества, в котором даже с российской стороны обозначены огромные потери в бронетехнике, в артиллерии, в противовоздушной обороне", — сказал чиновник.

Павлов признался журналистам, что не смотрел вражеский парад, но считает его интересным для анализа.

Напомним, 9 мая на военном параде в Москве был замечен только один советский танк — Т-34 — и несколько современных БМП. Также россияне продемонстрировали комплексы С-400, на параде таких представили шесть единиц.

Ранее, 8 мая, неизвестные уничтожили российский бомбардировщик Су-24. Силы сопротивления подожгли вражескую авиацию на территории завода "Сухой" в Новосибирске. Известно, что самолет полностью сгорел и в ремонте уже не нуждается.

Также 9 мая в ОК "Юг" призвали избегать скоплений людей и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Военные предупредили о возможном ракетном обстреле 9-10 мая.