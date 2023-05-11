Повертався після 9 травня: танк Т-34 застряг на узбіччі у Криму, – ЗМІ (фото, відео)

У пресслужбі "Музею-заповідника героїчної оборони" пояснили, що інцидент стався під час перевезення бойової машини після виставки.

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Російський танк радянського виробництва Т-34 виїхав на узбіччя шосе на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомило видання "Крим. Реалії" 10 травня, опублікувавши відповідні кадри.

У публікації зазначається, що Т-34 брав участь у виставці, присвяченій 9 травня. На відео можна помітити, що радянський танк застряг між опорою лінії електропередачі та огорожею на узбіччі.

Т-34 в'їхав на узбіччя

У пресслужбі російського "Музею-заповідника героїчної оборони" повідомили журналістам, що інцидент трапився під час транспортування бойової машини з місця експонування.

"Біля танка відійшла гусениця, за яку він був закріплений на тралі, через що на повороті машина зійшла з платформи", — пояснили в музеї.

Зазначимо, що танки T-34 серійно виготовлялися в період Другої світової війни, починаючи з 1940 року. Протягом 1942-1947 років T-34 був основним танком Збройних сил СРСР.

Раніше, 9 травня, ми писали про те, що в столиці Російської Федерації пройшов військовий парад, на якому було помічено лише один музейний радянський танк часів Другої світової війни Т-34 і кілька сучасних бойових машин піхоти.

За словами голови експертної групи з внутрішніх комунікацій Міністерства оборони України Василя Павлова, танк Т-34, який проїхався 9 травня Червоною площею, росіяни привезли з Лаосу. Раніше Москва надала цю техніку республіці для використання.

Нагадаємо, що 4 травня на кільцевій автомобільній дорозі російського Санкт-Петербурга оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" врізався у дорожню огорожу на репетицію військового параду.