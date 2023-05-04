У Санкт-Петербурзі "Іскандер" протаранив дорожню огорожу, — росЗМІ (відео)

Як зазначають російські журналісти, цього року парад на 9 травня пройде без глядачів, повітряну частину заходу скасовано. Ходи "Безсмертного полку" також не буде.

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На кільцевій автомобільній дорозі російського Санкт-Петербурга оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" врізався у дорожню огорожу. Про це пише Telegram-канал "Фонтанка SPB Online".

"Іскандер" протаранив відбійник на КАД. Здається, сьогоднішня репетиція параду ризикує пройти без нього", — йдеться у повідомленні.

До мережі потрапили відео, на яких видно, як ракетний комплекс протаранив огорожу. Біля місця події зібралися поліцейські автомобілі.

У Петербурзі "Іскандер" врізався у паркан

У публікації також згадується про те, що через репетицію параду до 9 травня у центральній частині міста буде перекрито дорожньо-транспортний рух з 14:00 до 18:30.

При цьому в "РБК" пишуть, що у відбійник на КАД під Петербургом врізався береговий ракетний комплекс "Бастіон". Російське видання також повідомило, що парад у Петербурзі відбудеться без глядачів, повітряну частину заходу скасовано. Ходи "Безсмертного полку" також не буде. Чи варто чекати на салют, поки невідомо.

Нагадаємо, 1 травня губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про підрив лінії електропередач під Санкт-Петербургом. Біля ще однієї лінії електропередач було виявлено невідомий предмет, ймовірно, вибуховий пристрій.

Раніше, 26 квітня, у південному передмісті російського Санкт-Петербурга було чути гучний вибух неподалік військового аеродрому "Пушкін", який також використовується військами Росгвардії та іншими військовими структурами РФ.

Ще ми писали про те, що 20 квітня в Петербурзі над Кіровським машинобудівним заводом було помічено помаранчевий дим. Підприємство виробляє енергетичне обладнання для атомної, теплової, корабельної та гідроенергетики.