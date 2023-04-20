Виробляє "броню" для армії: на заводі в Петербурзі стався викид рудого диму (відео)

У Росприроднгляді коментуючи інцидент на підприємстві, зазначають, що подібні викиди властиві діоксиду азоту, які ще називають "лисячим хвостом".

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У Петербурзі над Кіровським машинобудівним заводом підіймається рудий дим. Відповідне відео почали публікувати російські ЗМІ сьогодні, 20 квітня.

Можливі шкідливі викиди, Росприднагляд перевіряє інформацію. Причин події не називають.

Завод виробляє енергетичне обладнання для атомної, теплової, корабельної та гідроенергетики; машинобудівний металопрокат. Зокрема, завод відомий своїм трактором "Кіровець", а також виробництвом бронеавтомобілів "Онега" та "Ладога".

"Помаранчево-бурі викиди властиві діоксиду азоту. Такі викиди часто називають "лисячим хвостом". Дим міг утворитися на території дочірнього підприємства Кіровського заводу — АТ "МОЗ "Петросталь"", — пояснили в пресслужбі управління Росприроднагляду.

Як зазначили у наглядовому відомстві, у діяльності зазначеної компанії вже вивели перевищення викидів в атмосферне повітря по оксиду азоту.

Учора, 19 квітня, у російському місті Дзержинськ Нижегородської області спалахнула пожежа на території хімічного підприємства.

Раніше, в ніч з 16 на 17 квітня сталася масштабна пожежа в Білгороді, у зв'язку з чим частина російського міста виявилася знеструмлена. Постраждалих нібито немає, а у тому, що сталося, традиційно звинуватили Україну.

Також нагадаємо, 11 квітня росЗМІ писали, що дрон із вибухівкою врізався у паркан аеропорту у Білгороді.