В Росприроднадзоре, комментируя инцидент на предприятии, отмечают, что подобные выбросы свойственны диоксиду азота, которые еще называют "лисьим хвостом".

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В Петербурге над Кировским машиностроительным заводом поднимается оранжевый дым. Соответсвующее видео начали публиковать российские СМИ сегодня, 20 апреля.

Возможны вредные выбросы, Росприднадзор проверяет информацию. Причин происшествия не называют.

Завод производит энергетическое оборудование для атомной, тепловой, корабельной и гидроэнергетики; машиностроительный металлопрокат. В частности, завод известен своим трактором "Кировец", а также производством бронеавтомобилей "Онега" и "Ладога".

"Оранжево-бурые выбросы свойственны диоксиду азота. Такие выбросы часто называют "лисьим хвостом". Дым мог образоваться на территории дочернего предприятия Кировского завода — АО "МЗ "Петросталь", — пояснили в пресс-службе управления Росприроднадзора.

Как отметили в надзорном ведомстве, в деятельности указанной компании уже вывялись превышения по выбросам в атмосферный воздух по оксиду азота.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора управление в настоящее время готовится объявить предостережение компании в части соблюдения обязательных требований по контролю выбросов в атмосферный воздух и недопустимости нарушения требований, предъявляемых к охране окружающей среды.

Вчера, 19 апреля, в российском городе Дзержинск Нижегородской области вспыхнул пожар на территории химического предприятия.

Ранее, в ночь с 16 на 17 апреля произошел масштабный пожар в Белгороде, в связи с чем часть российского города оказалась обесточена. Пострадавших якобы нет, а в случившемся традиционно обвинили Украину.

Также напомним, 11 апреля росСМИ писали, что дрон со взрывчаткой врезался в забор аэропорта в Белгороде.