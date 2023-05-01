Під Петербургом невідомі підірвали електроопору і залишили частину області без світла (фото)

За даними росЗМІ, вночі світло вимкнулося у всіх жителів, які отримують електроенергію від Ленінградської АЕС.

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Під Санкт-Петербургом підірвано опору лінії електропередач, через що частина споживачів залишилася без світла. Про диверсію повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

"О 00:01 1 травня на території Сусанінського поселення Гатчинського району підірвано опору лінії електропередач, на другій — виявлено невідомий предмет, імовірно вибуховий пристрій. Електропостачання населених пунктів та цивільної інфраструктури не порушено – мережу перемкнуто підстанцією в автоматичному режимі", — повідомив він.

За його словами, з другої електроопори зняли вибуховий пристрій, тож загрози її підриву немає.

Як повідомляють російські телеграм-канали, о першій годині ночі 1 травня відключилося світло у всіх жителів, які отримували електрику від Ленінградської АЕС.

Довжина лінії Ленінградської АЕС понад 123 кілометри.

Нагадаємо, що росіяни засмутилися через те, що по Україні в ніч проти 1 травня ЗС РФ випустили понад два десятки ракет, а внаслідок "масованих ударів помсти" світло не зникло в жодному обстріляному регіоні.

Також раніше повідомлялося, що в окупованих Мелітополі та Бердянську в місцях розташування російських загарбників пролунали вибухи.