Под Петербургом неизвестные взорвали линию электропередачи и оставили часть области без света (фото)

По данным росСМИ, ночью свет выключился у всех жителей, получающих электроэнергию от Ленинградской АЭС.

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Под Санкт-Петербургом подорвано линию электропередач, из-за чего часть потребителей осталась без света. О диверсии сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвано сопротивление линии электропередач, на второй — обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство. Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено – сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме", — сообщил он.

По его словам, со второй электро опоры сняли взрывное устройство, так что угрозы ее подрыва нет.

Как сообщают российские телеграм-каналы, в час ночи 1 мая отключился свет у всех жителей, получавших электричество от Ленинградской АЭС.

Длина линии Ленинградской АЭС более 123 километров.

Напомним, что россияне расстроились из-за того, что по Украине в ночь на 1 мая ВС РФ выпустили более двух десятков ракет, а в результате "массированных ударов мести" свет не пропал ни в одном обстрелянном регионе.

Также ранее сообщалось, что в оккупированных Мелитополе и Бердянске в местах расположения российских захватчиков раздались взрывы.