Вибух біля військового аеродрому під Санкт-Петербургом: що відомо (відео)

За даними російських ЗМІ, вибух міг статися на аеродромі "Пушкін". Деякі журналісти також вважають, що джерело гучного звуку розташоване в районі залізниці.

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У середу, 26 квітня, у південному передмісті російського Санкт-Петербурга було чути гучний вибух. Про це повідомив Telegram-канал "Пітер Live".

"Сильний хлопок прогримів поселенні Графська Слов'янка в Гатчинському районі — ударна хвиля була досить відчутною", — йдеться у публікації.

За даними видання The Moscow Times, неподалік передбачуваного місця вибуху розташований військовий аеродром "Пушкін", який також використовується військами Росгвардії та іншими військовими структурами РФ.

Про те, що джерелом вибуху міг бути аеродром, також заявила одна зі співрозмовниць російського видання "Фонтанка".

"У мене мама в садівництві "Слов'яночка" знаходиться, там у них вдома трясло. У Гуммолосарах у подруги вікно відчинилося. Ми думаємо, що це, швидше за все, аеродром пушкінський військовий", — сказала жінка журналістам.

У Санкт-Петербурзі пролунав вибух

За даними ЗМІ, поліція, Росгвардія та МНС перевірили аеродром "Пушкін", проте місце вибуху не виявили. Також повідомляється, що ніхто не бачив пожежі чи задимлення.

У виданні зазначають, що вибух, ймовірно, стався поряд із кінно-спортивним клубом "Ковбой" у провулку Мічуріна у Павлівську, неподалік залізничної станції.

"До нас усе це прилетіло, але це не в нас. Кажуть, залізниця, але це з інтернету інформація. У нас дах пробило. Чим саме пробило, ми поки що не розуміємо", — сказала представник клубу.

Голова Пушкінського району відмовився від коментарів та порадив представникам ЗМІ вранці звернутися до пресслужби.

Нагадаємо, що 20 квітня на одному із заводів у Санкт-Петербурзі стався викид рудого диму. Підприємство виробляє енергетичне обладнання для атомної, теплової, корабельної та гідроенергетики.

Ми також писали про те, що 2 квітня в Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе "Street food bar", що належить засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Внаслідок інциденту загинув російський воєнкор та пропагандист Владлен Татарський, який проводив творчий вечір.