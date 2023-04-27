Взрыв возле военного аэродрома под Санкт-Петербургом: что известно (видео)

По данным российских СМИ, взрыв мог произойти на аэродроме "Пушкин". Некоторые журналисты также считают, что источник громкого звука расположен в районе железной дороги.

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В середу, 26 апреля, в южном пригороде российского Санкт-Петербурга был слышен громкий взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал "Питер Live".

"Сильный хлопок прогремел в поселении Графская Славянка в Гатчинском районе — ударная волна была достаточно ощутимой", — говорится в публикации.

По данным издания The Moscow Times, недалеко от предполагаемого места взрыва расположен военный аэродром "Пушкин", который также используется войсками Росгвардии и прочими военными структурами РФ.

О том, что источником взрыва мог быть аэродром также заявила одна из собеседниц российского издания "Фонтанка".

"У меня мама в садоводстве "Славяночка" находится, там у них дома трясло. В Гуммолосарах у подруги окно открылось. Мы думаем, что это, скорее всего, аэродром пушкинский военный", — сказала женщина журналистам.

В Санкт-Петербурге прозвучал взрыв

По данным СМИ, полиция, Росгвардия и МЧС проверили аэродром "Пушкин", однако место взрыва не выявили. Также сообщается, что никто не выдел пожара или задымления.

В издании отмечают, что взрыв, вероятно, произошел рядом с конно-спортивным клубом "Ковбой" в переулке Мичурина в Павловске, неподалеку от железнодорожной станции.

"К нам все это прилетело, но это не у нас. Говорят, железная дорога, но это из интернета информация. У нас крышу пробило. Чем именно пробило, мы пока не понимаем", — сказала представитель клуба.

Глава Пушкинского района отказался от комментариев и посоветовал представителям СМИ утром обратиться в пресс-службу.

Напомним, что 20 апреля на одном из заводов в Санкт-Петербурге произошел выброс рыжего дыма. Предприятие производит энергетическое оборудование для атомной, тепловой, корабельной и гидроэнергетики.

Мы также писали о том, что 2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе "Street food bar", принадлежащему основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. В результате инцидента погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский, который проводил творческий вечер.