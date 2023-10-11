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Чиновники, суды и депутаты: кому больше всего не доверяют украинцы, — соцопрос

Александра Шараевская
Фото: Из открытых источников | Кому не доверяют украинцы

По данным опроса Центра Разумкова, больше всего украинцы доверяют именно Силам обороны, которые ежедневно защищают нас от оккупантов. Однако к политическим партиям и чиновникам респонденты выразили недоверие.

Вооруженные силы Украины возглавили рейтинг доверия к институтам среди населения, на 7 месте — Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 21 по 27 сентября социологической службой Центра Разумкова.

В то же время президент возглавляет рейтинг политиков и общественных деятелей.

К кому чаще всего выражают доверие среди государственных и общественных институтов: перечень

  1. Вооруженные силы (им доверяют 93% опрошенных);
  2. добровольческие отряды (85%);
  3. волонтерские организации (84%);
  4. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (83%);
  5. Национальная гвардия (81%);
  6. Государственная пограничная служба (76,5%);
  7. президент (72%);
  8. Министерство обороны (71%);
  9. Служба безопасности Украины (66%);
  10. общественные организации (60,5%);
  11. Церковь (59%);
  12. Национальная полиция Украины (57%);
  13. глава города (поселка, села), в котором проживает респондент (54%).

Кому украинцы чаще выражают доверие, чем недоверие

  • совет города (поселка, села), в котором живет респондент (соответственно 49% и 41%);
  • украинские СМИ (соответственно 47% и 43%);
  • Национальный банк (соответственно 46% и 42%);
  • уполномоченный Верховной Рады по правам человека (соответственно 44% и 31%).

Кому украинцы не доверяют: список

Большинство респондентов выражают недоверие политическим партиям (не доверяют 74%), а также:

  • чиновникам (72%);
  • судебной системе (70%);
  • Верховной Раде Украины (64%);
  • прокуратуре (61%);
  • правительству Украины (60%);
  • коммерческим банкам (59%);
  • Национальному антикоррупционному бюро (53%);
  • Специализированной антикоррупционной прокуратуре (52%);
  • Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (52%).

Напомним, 13 сентября опрос независимого "Левада-центра" сообщал, что большинство граждан России имеют убеждение, что они проживают в "большой" стране. В то же время, отношение к США, Европейскому союзу и Украине среди российских граждан остается негативным.