Чиновники, суды и депутаты: кому больше всего не доверяют украинцы, — соцопрос
По данным опроса Центра Разумкова, больше всего украинцы доверяют именно Силам обороны, которые ежедневно защищают нас от оккупантов. Однако к политическим партиям и чиновникам респонденты выразили недоверие.
Вооруженные силы Украины возглавили рейтинг доверия к институтам среди населения, на 7 месте — Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 21 по 27 сентября социологической службой Центра Разумкова.
В то же время президент возглавляет рейтинг политиков и общественных деятелей.
К кому чаще всего выражают доверие среди государственных и общественных институтов: перечень
- Вооруженные силы (им доверяют 93% опрошенных);
- добровольческие отряды (85%);
- волонтерские организации (84%);
- Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (83%);
- Национальная гвардия (81%);
- Государственная пограничная служба (76,5%);
- президент (72%);
- Министерство обороны (71%);
- Служба безопасности Украины (66%);
- общественные организации (60,5%);
- Церковь (59%);
- Национальная полиция Украины (57%);
- глава города (поселка, села), в котором проживает респондент (54%).
Кому украинцы чаще выражают доверие, чем недоверие
- совет города (поселка, села), в котором живет респондент (соответственно 49% и 41%);
- украинские СМИ (соответственно 47% и 43%);
- Национальный банк (соответственно 46% и 42%);
- уполномоченный Верховной Рады по правам человека (соответственно 44% и 31%).
Кому украинцы не доверяют: список
Большинство респондентов выражают недоверие политическим партиям (не доверяют 74%), а также:
- чиновникам (72%);
- судебной системе (70%);
- Верховной Раде Украины (64%);
- прокуратуре (61%);
- правительству Украины (60%);
- коммерческим банкам (59%);
- Национальному антикоррупционному бюро (53%);
- Специализированной антикоррупционной прокуратуре (52%);
- Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (52%).
Напомним, 13 сентября опрос независимого "Левада-центра" сообщал, что большинство граждан России имеют убеждение, что они проживают в "большой" стране. В то же время, отношение к США, Европейскому союзу и Украине среди российских граждан остается негативным.