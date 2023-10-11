Чиновники, суды и депутаты: кому больше всего не доверяют украинцы, — соцопрос

По данным опроса Центра Разумкова, больше всего украинцы доверяют именно Силам обороны, которые ежедневно защищают нас от оккупантов. Однако к политическим партиям и чиновникам респонденты выразили недоверие.

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Вооруженные силы Украины возглавили рейтинг доверия к институтам среди населения, на 7 месте — Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 21 по 27 сентября социологической службой Центра Разумкова.

В то же время президент возглавляет рейтинг политиков и общественных деятелей.

К кому чаще всего выражают доверие среди государственных и общественных институтов: перечень

Вооруженные силы (им доверяют 93% опрошенных); добровольческие отряды (85%); волонтерские организации (84%); Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (83%); Национальная гвардия (81%); Государственная пограничная служба (76,5%); президент (72%); Министерство обороны (71%); Служба безопасности Украины (66%); общественные организации (60,5%); Церковь (59%); Национальная полиция Украины (57%); глава города (поселка, села), в котором проживает респондент (54%).

Кому украинцы чаще выражают доверие, чем недоверие

совет города (поселка, села), в котором живет респондент (соответственно 49% и 41%);

украинские СМИ (соответственно 47% и 43%);

Национальный банк (соответственно 46% и 42%);

уполномоченный Верховной Рады по правам человека (соответственно 44% и 31%).

Кому украинцы не доверяют: список

Большинство респондентов выражают недоверие политическим партиям (не доверяют 74%), а также:

чиновникам (72%);

судебной системе (70%);

Верховной Раде Украины (64%);

прокуратуре (61%);

правительству Украины (60%);

коммерческим банкам (59%);

Национальному антикоррупционному бюро (53%);

Специализированной антикоррупционной прокуратуре (52%);

Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (52%).

Напомним, 13 сентября опрос независимого "Левада-центра" сообщал, что большинство граждан России имеют убеждение, что они проживают в "большой" стране. В то же время, отношение к США, Европейскому союзу и Украине среди российских граждан остается негативным.