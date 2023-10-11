Чиновники, суди та депутати: кому найбільше не довіряють українці, — соцопитування

За даними опитування Центру Разумкова, найбільше українці довіряють саме Силам оборони, які щодня захищають нас від окупантів. Проте до політичних партій та чиновників респонденти висловили недовіру.

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Збройні сили України очолили рейтинг довіри до інституцій серед населення, на 7 місці – Володимир Зеленський. Про це свідчать результати опитування, проведеного з 21 по 27 вересня соціологічною службою Центру Разумкова.

Водночас президент очолює рейтинг політиків та громадських діячів.

До кого найчастіше висловлюють довіру серед державних і громадських інститутів: перелік

Збройні сили (їм довіряють 93% опитаних); добровольчі загони (85%); волонтерські організації (84%); Державна служба з надзвичайних ситуацій (83%); Національна гвардія (81%); Державна прикордонна служба (76,5%); президент (72%); Міністерство оборони (71%); Служба безпеки України (66%); громадські організації (60,5%); Церква (59%); Національна поліція України (57%); голова міста (селища, села), у якому мешкає респондент (54%).

Кому українці частіше висловлюють довіру, аніж недовіру

рада міста (селища, села), в якому живе респондент (відповідно 49% і 41%);

українські ЗМІ (відповідно 47% і 43%);

Національний банк (відповідно 46% і 42%);

уповноважений Верховної Ради з прав людини (відповідно 44% і 31%).

Кому українці не довіряють: список

Більшість респондентів висловлюють недовіру політичним партіям (не довіряють 74%), а також:

чиновникам (72%);

судовій системі (70%);

Верховній Раді України (64%);

прокуратурі (61%);

уряду України (60%);

комерційним банкам (59%);

Національному антикорупційному бюро (53%);

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (52%);

Національному агентству з питань запобігання корупції (52%).

Нагадаємо, 13 вересня опитування незалежного "Левада-центру" повідомляло, що більшість громадян Росії мають переконання, що вони проживають у "великій" країні. Водночас, ставлення до США, Європейського союзу та України серед російських громадян залишається негативним.