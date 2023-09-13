Респондентам запропонували висловити своє ставлення до країн та об'єднань зі списку. Найпозитивнішою оцінкою серед опитаних користується Китай, а найнегативнішою — США та Україна.

Related video

Більшість громадян Росії мають переконання, що вони проживають у "великій" країні. Водночас, ставлення до США, Європейського союзу та України серед російських громадян залишається негативним. Про це повідомляє опитування незалежного"Левада-центру".

За останні два десятиліття кількість громадян Росії, які вважають Російську Федерацію великою країною, зросла вдвічі, сягнувши 80% у серпні 2023 року, порівняно з 43% у 2002 році. За той самий період кількість людей, які вважають Китай великою країною, збільшилася втричі, піднявшись із 19% до 63%. Що стосується Сполучених Штатів, то кожен третій громадянин вважає їх великою країною, хоча двадцять років тому таких було вдвічі більше — 62%.

Також скоротилася кількість тих, хто вважає великою країною Японію (з 37% до 9%), Німеччину (з 32% до 8%), Велику Британію (26% до 9%) і Францію (з 10% до 3%).

Результати опитування "Левада-центр"

Респондентам було запропоновано оцінити своє ставлення до країн та об'єднань із такого списку: США, ЄС, Україна та Китай. Найкраще опитані ставляться до Китаю (83%). До країн ЄС, США та України переважає негативне ставлення (60-65%)

Результати опитування "Левада-центр"

Опитування "Левада-центру" проведено 24-30 серпня 2023 року серед 1606 осіб. Дослідження проводять удома у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, що за результатами соцопитування стало відомо, що більшість громадян Російської Федерації не хочуть відмовлятися від окупованих територій України.

Крім того, за даними опитування Russian Field від 28 червня, 16% громадян Російської Федерації вважають застосування ядерної зброї проти України прийнятним.