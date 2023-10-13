Скрывал от санкций: НАПК показало коллекцию произведений искусства Абрамовича на $1 млрд (фото)

Именно эти полотна, как говорится в сообщении ведомства, бизнесмен решил отправить своей бывшей жене за несколько недель до российского вторжения на территорию Украины.

Частная коллекция произведений искусства российского бизнесмена Романа Абрамовича, которую он скрывал от санкций, оценивается почти в $1 млрд. На сайте ведомства опубликованы соответствующие фото.

Всего в коллекцию Абрамовича вошли 368 произведений искусства. Произведения, как говорится в сообщении, миллиардер использовал для избежания санкционных механизмов. В правоохранительной структуре назвали открытость информации лучшим средством противодействия в отношении произведений искусства, которыми владеют подсанкционные лица.

Именно для этого представители НАПК провели анализ и собрали все известные произведения искусства олигарха. Они представлены в одном перечне на портале "Война и санкции".

В НАПК напомнили, что Роман Абрамович присутствовал на встрече, где обсуждались последствия войны и будущие санкции. Мероприятие собрало представителей бизнеса и главу Кремля Владимира Путина. Именно эту коллекцию, как говорится в сообщении, бизнесмен решил отправить своей бывшей жене. Это произошло за несколько недель до российского вторжения на территорию Украины, вероятно во избежание последствий санкций.

Председатель НАПК Александр Новиков пояснил, что благодаря открытой базе произведений искусства можно предотвратить их оборот в отрасли и использование для обхода санкций. Цель — изъятие этих артобъектов у подсанкционных лиц и их продажа.

Напомним, 12 августа на границе с Венгрией у львовянина изъяли 20 картин, которые пенсионер приобрел на аукционе в Италии. Полотна были написаны украинскими живописцами прошлого века.