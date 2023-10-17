Карпаты второй день подряд продолжает засыпать снегом (фото)

В Карпаты пришла настоящая зима. Черногорский горного поисково-спасательный пост сообщил, что видимость на горе Поп Иван не более 30 метров.

Одну из самых высоких вершин Украинских Карпат гору Поп Иван уже второй день подряд засыпает снегом. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечают, что по состоянию на 08:30, 17.10.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман. Видимость не более 30 метров.

"Ветер западный, 7 м/с, температура воздуха -6°С", — говорится в сообщении.

В Государственной пограничной службе Украины также опубликовали фото заснеженных высокогорных участков госграницы в Закарпатской области.

"Снежная погода уже пересекла границу. На фото — живописные высокогорные участки государственной границы на Закарпатье, которые уже покрыл снег", — говорится в заметке.

Карпаты заметает снегом 17 октября Карпаты заметает снегом 17 октября

В ГПСУ отметили, что температура воздуха опустилась до -2℃. Граждан, которые собрались в туристические походы, просят учесть ухудшение погодных условий.

Первый снег в Карпатах

Первый снег присыпал известную гору Поп Иван Черногорский еще 8 октября. Фото первого снега опубликовала в соцсетях туристка и блогер Леся Чернятович.

По состоянию на 9:00, 08.10.2023 на горе Поп Иван Черногорский был туман и дождь, а температура воздуха опустилась до 1°С, порывы ветра были зафиксированы до 8 м/с, сообщили на Черногорском горном поисково-спасательном посту.

Гору Поп Иван 16 октября засыпало снегом Фото: Facebook Lesia Cherniatovich Гору Поп Иван 16 октября засыпало снегом Фото: Facebook Lesia Cherniatovich

В понедельник, 16 октября, Черногорский горный поисково-спасательный пост уже сообщал, что гору Поп Иван засыпало снегом. Отмечают, что по состоянию на 8 утра того дня видимость также была до 30 метров.

Гору Поп Иван 16 октября засыпало снегом Фото: Соцсети

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в конце следующей недели, ориентировочно 21 октября, в Украине ожидается снег.