В детском саду Киева избили ребенка: полиция начала расследование (фото)

Мать пострадавшего ребенка обвиняет в произошедшем воспитательницу Светлану Никитину. Родители с дочерью прошли судебно-медицинскую экспертизу, которая и должна будет раскрыть правду о произошедшем. Руководство дошкольного учебного заведения отказалось комментировать инцидент.

В полиции занялись расследованием по факту избиения ребенка в одном из детских садов украинской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции 18 октября.

Произошло ЧП в одном из дошкольных заведений. В Голосеевское управление полиции обратились родители маленькой девочки, которые утверждали, что воспитательница нанесла телесные повреждения ребенку.

"Как стало известно, родители обнаружили на шее ребенка царапины и синяки. Полицейские задокументировали обращение и предоставили родителям ребенка направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Для выяснения всех обстоятельств происшествия и работы с семьей были также привлечены сотрудники ювенальной полиции", — говорится в сообщении.

Ведомости по указанному факту избиения ребенка были внесены в Единый реестр досудебных расследований по 125 статье Уголовного кодекса Украины. После того как следствие получит первые результаты экспертизы, правонарушение возможно переквалифицируется.

Избиение ребенка в детском саду: подробности

Мать пострадавшей девочки Анастасия Настека в комментарии "РБК-Украина" поделилась некоторыми подробностями инцидента. Случилось все государственном детском саду №513, куда маленькая девочка начала ходить в сентябре.

По словам родителей, ее ребенка избила одна из воспитателей — Никитина Светлана Федоровна.

Полиция занялись расследованием дела об избиении ребенка в детском саду Фото: РБК-Украина

"Я отвезла ребенка в садик без повреждений. Уже в 10 утра воспитательница мне перезвонила, что она случайно поцарапала ребенка ногтем. Но сейчас все хорошо, потому что раны замазали зеленкой. В 15 часов муж забрал ребенка. Воспитатели надели дочери другую кофточку с высокой шеей и он ничего не увидел", — рассказывает Анастасия Настека.

Дома девочка уже начала рассказывать, что воспитательница ей закрывала рот руками и ударила. В результате на шее были не царапины, вспоминает мать девочки, а целые гематомы. На горячей линии 102 им сказали сразу же обращаться в полицию, хоть и там возникли проблемы.

"В полиции мы написали заявление, но нам отказали надавать направление на судмедэкспертизу из-за недостаточного количества доказательств, но мы настояли. В четверг утром мы таки ее сделали. После полиции к нам приехала врач и она зафиксировала, что это гематома шейного отдела", — добавила Анастасия Настека.

Избиение ребенка в детском саду: реакция руководства сада

В образовательном дошкольном учреждении подтвердили, что гражданка с именем Никитина Светлана Федоровна действительно у них работает, однако никаких комментариев по этому поводу больше не прозвучало.

"В телефонном режиме я комментировать ничего не буду, пока никакой информации предоставить не могу", — ответила директор заведения Капустян Людмила Михайловна.

Напомним, 14 сентября сообщалось, что во Львовской области родители школьников избили директора школы, который оказался сторонником УПЦ. Родители обвиняют руководителя учебного заведения в селе Верхняя Яблонька в пропаганде идей "русского мира" и буллинге учеников.