У дочери мэра Тернополя нашли виллу в Маями за $1,8 млн: НАБУ и САП начали расследование (фото)

По информации журналистов, супруги не могут объяснить происхождение этого имущества, а перед приобретением недвижимости в США лично летал сам Сергей Надал.

НАБУ и САП открыли производство после того, как журналисты нашли у дочери мэра Тернополя виллу в Майами за $1,8 млн. Об этом пишет "Зеркало недели".

Так, в сентябре 2022 года в сети появилась информация, что 26-летняя дочь городского головы Тернополя Сергея Надала обзавелась в Майами имением стоимостью более 1 млн 870 тысяч долларов. Покупка была сделана за несколько дней до российского вторжения в Украину. Журналисты выяснили, что дочь мэра Тернополя Анастасия вместе со своим мужем приобрели в Майами таунхауз за 300 тысяч долларов, затем имение за 1 миллион 870 тысяч долларов, квартиру за 380 тысяч долларов и корпоративные права на частную охранную фирму.

По информации журналистов, супруги не могут объяснить происхождение этого имущества, а перед приобретением вышеуказанной недвижимости в США лично летал сам Сергей Надал. Есть информация, что Анастасия Родригес получила апартаменты от отца в подарок за рождение внука.

По поводу "маямской недвижимости" тернопольского мэра Офис генпрокурора Украины открыл дело по статье УКУ "Незаконное обогащение". Досудебное расследование осуществляет НАБУ. В то же время НАПК начало проверку относительно "установления соответствия уровня жизни имеющимся у Сергея Надала и членов его семьи имуществу и полученным доходам". Также НАПК обратилось в Государственную службу финансового мониторинга Украины для дальнейшей проверки финансовым мониторингом США счетов Анастасии Родригес и направило запрос в ФБР с этой же целью. Отдельно сделали запросы в пограничную и таможенную службы США относительно пересечений границы городским головой Тернополя.

Журналисты издания на днях из Офиса генпрокурора Украины на свой запрос получили ответ о регистрации производства 11 октября 2023 года. Правовая квалификация — статья 368-5 УКУ "Незаконное обогащение". Досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Что говорит мэр Тернополя

На обнародование новых данных городской голова Тернополя Сергей Надал пока не отреагировал, а в прошлом году он опубликовал пост по поводу своих маямских имений. Он назвал это "фейком и ложью".

Напомним, что мэр Тернополя Надал выписывал себе премии в 250% от оклада во время войны. Он получал максимальную премию и предоставлял себе помощь на оздоровление.

Ранее сообщалось, что мэр Тернополя сетует, что горожане используют укрытия для пьянства. Граждан призвали быть более осознанными в вопросах, касающихся их безопасности, особенно во время воздушных тревог.