Мэр Тернополя Надал выписывал себе премии в 250% от оклада во время войны: ответ горсовета

По информации НАПК, последние несколько лет городской глава получал средства, которые достигали 250% его должностного оклада. В мэрии Тернополя все обвинения опровергают.

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Мэр Тернополя Сергей Надал, несмотря на год полномасштабной войны выписывал себе премии на максимальные суммы. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) во вторник, 4 апреля.

По полученной информации размер премий политика из Тернополя мог достигать 250% должностного оклада и это в то время, как продолжается полномасштабная война. В ведомстве уже составили протокол по этому делу.

Происходило это в течении 2021 и 2022 года. Сергей Надал получал максимальную премию и оказывал себе помощь на оздоровление.

"Это содержит признаки нарушений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов предусмотрен штраф от 1700 до 3400 гривен (ч .1 ст.172-7 КУоАП). За совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов — штраф от 3400 до 6800 гривен (ч. 2 ст. 172-7 КУоАП)", — сообщили в НАПК.

На сайте городского совета Тернополя появился ответ по этому поводу. Пресс-служба мэра утверждает, что информация является неправдивой и подобные обвинения в адрес городского главы происходят уже не в первый раз.

"В 2022 году мэр Тернополя Сергей Надал не получал и вообще не обращался с заявлениями о предоставлении материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и помощи на оздоровление, поскольку решил отказаться от этих выплат в связи с войной в Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 марта НАПК признало спонсором войны в Украине популярный банк. Raiffeisen Bank International, по информации НАПК и НБУ, предоставлял кредитные каникулы и льготные кредиты служащим ВС РФ, которые воюют в Украине.